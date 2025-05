Los 500 partidos de Arrasate

Jagoba Arrasate se pone a 500. El técnico vasco alcanzará esta cifra en el fútbol profesional mañana contra el Real Madrid (21:30, DAZN) en el Santiago Bernabéu. El entrenador del Mallorca es uno de los grandes preparadores del fútbol español. Es de los pocos que ha dirigido a un club en la Champions y lo que es más difícil: desde que cogió las riendas de la Real Sociedad en verano de 2013 en todas las temporadas ha dirigido a un club.

En sus casi doce años como técnico, su trayectoria no alardea de cambios frecuentes, sino de constancia y de proyectos a largo plazo. Solo lo despidieron del equipo donostiarra en su segundo curso, mientras que en sus etapas en el Numancia-de tres temporadas- y Osasuna-seis años- eligió cuándo marcharse. Como el verano pasado, en el que fichó por el Mallorca.

Jagoba Arrasate se las ha visto de todos los colores. Comenzó en los banquillos del que es fiel seguidor: la Real Sociedad. Montanier no renovó y el club presidido por Jokin Aperribay le dio la oportunidad de dirigir al primer equipo después de pasar por las categorías inferiores y de ser ayudante del entrenador francés. Empezó por todo lo alto. Jugó la fase previa de la Liga de Campeones, consiguió eliminar al Lyon y se clasificó para la fase de grupos. Visitó grandes estadios como Old Trafford o el Bay Arena, pero quedó eliminado. Acabó en séptima posición la Liga y logró 59 puntos, una cifra que todavía no ha igualado ni superado.

La siguiente temporada le despidieron y en la 15/16 recaló en el Numancia. Se salvó en sus dos primeras campañas y en la tercera, perdió en la final del playoff por el ascenso contra el Valladolid. De Soria viajó a Pamplona, donde se convirtió en leyenda. Asumió la obligación de devolver a Osasuna en su primera temporada y lo hizo en un curso que se jugó un partido menos de lo habitual por el descenso matemático del Reus por impagos en enero.

Ascendió por la puerta grande, consiguió cinco permanencias cómodas, se clasificó para la previa de Conference League-que perdió-, jugó una final de la Copa del Rey y unas semifinales de la Supercopa en Arabia. El verano pasado decidió irse y firmó tres años por el Mallorca. En su primer curso ha cumplido con creces el objetivo de la permanencia y está peleando por entrar en Europa, que de conseguirlo, lograría algo histórico para el club bermellón porque hace veintiún años que no juega en competición continental. El técnico vasco ha caído de pie en la isla, aunque algunos críticos lamentan el bajón en la segunda vuelta. Se ha ganado a la afición desde el primer día y, en los dos años que le restan de contrato, desean que deje el listón tan alto como hizo en Soria y Osasuna. De momento, va en buen camino para conseguirlo.