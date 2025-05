En la pelea hasta el final de Liga, el objetivo del Mallorca

Jagoba Arrasate perdió muchos kilos este sábado ante el Valladolid (2-1). «Lo que he sufrido no lo he hecho en todo el año. El partido me deja reventado. He pasado muchos nervios. Había que ganar sí o sí», reconoció en la rueda de prensa posterior al partido. Y es que el entrenador del Real Mallorca sabía que de no sumar los tres puntos en el choque ante los pucelanos –unido a los triunfos de Celta, Rayo Vallecano e incluso Valencia, que se ha apuntado a última hora a la pelea por Europa– significaba prácticamente dar carpetazo a esta temporada y tener por delante tres jornadas de relleno.

El equipo lo logró. No fue un triunfo brillante, ni mucho menos. Quizá incluso, por los méritos de uno y otro, fue hasta injusto, pero se logró un triunfo que deja las opciones de estar en Europa intactas. Y el vestuario, que ha vivido una de sus semanas más complicadas, uniendo el mal momento deportivo con la tensión con la afición, se sigue viendo con fuerzas de conseguirlo.

El primero de ellos es Arrasate, pero no es el único. El jugoso premio de jugar una competición continental de clubes, algo que muy pocos de la actual plantilla pueden decir, es una oportunidad que no pueden dejar escapar. Y un pensamiento común en Son Bibiloni, cuando solo quedan dos semanas de Liga y tres jornadas por disputarse, es llegar a la línea de meta y que todo se decida en Vallecas ante el Rayo Vallecano.

La situación en la zona media-alta de la tabla sigue igual de enquistada para todos y nadie consigue tomar la suficiente ventaja como para poder darse un pequeño respiro. El Celta, por el momento, es quien mejor lo tiene para disputar el curso que viene la Europa o la Conference League. Los de Giráldez cuentan con 49 puntos, son séptimos y los primeros en la carrera. Por delante, le esperan partidos ante la Real Sociedad (F), Rayo Vallecano (C) y Getafe (F). Un triunfo mañana en el Reale Arena les aseguraría, salvo sorpresa, una de las dos posiciones que restan por adjudicar para Europa.

Dos puntos por debajo de los vigueses se encuentran el Rayo Vallecano y el Mallorca. Por el momento, los de Íñigo Pérez ocupan la octava posición (Conference) por el mejor golaveraje general, pero en el particular el bermellón es mejor al vencer en la ida. El calendario parece estar hecho a medida para que ambos se disputen una plaza europea. Los franjirrojos tienen por delante partidos ante el Betis (C), Celta (F) y Mallorca (C), mientras que los rojillos lo harán ante el Real Madrid (F), Getafe (C) y Rayo Vallecano (F).

Con la difícil visita al Santiago Bernabéu, las cuentas para el Mallorca pasan por vencer a los de Bordalás en Son Moix y jugárselo todo en Vallecas. Para bien o para mal, en una semana se sabrá todo.