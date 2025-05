Mascarell, un 'viejo' que ya tiene su gol en Primera División

Omar Mascarell se marchó doblemente feliz después de que el Mallorca ganara al Valladolid por 2–1. Por un lado, los tres puntos que les mantienen en la pelea por Europa y, por otro, marcó en Primera División 145 partidos después de hacer su debut. Hasta ayer, era el jugador en activo con más encuentros en la élite del fútbol español sin marcar.

El tinerfeño, que juega en la selección de Guinea Ecuatorial, remató a bocajarro un centro de Pablo Maffeo con la zurda en el segundo palo y batió a Ferreira. Marcó su primer gol y redujo la ansiedad de sus compañeros que mejoraron levemente sus prestaciones. En el minuto 28, el camino comenzó a allanarse.

Es curioso, debutó en Primera División con el Real Madrid el 1 de junio de 2013 y han tenido que pasar casi doce años para que se estrenara, aunque sí que marcó en otras categorías y en otros países. Con el Castilla anotó seis goles en Segunda y, en Alemania, también vio portería con el Eintracht de Frankfurt y el Schalke 04. La última vez que anotó fue con el equipo de Gelsenkirchen el 30 de enero contra el Werder Bremen.

Mascarell ha entrado y salido con frecuencia del once, se asentó a principio de 2025, pero desde el parón de marzo le costó jugar como titular. Completó los noventa minutos en la derrota contra el Celta y aguantó 86 en el tropiezo en el Camp Nou.

Omar Mascarell necesitaba un gol. No solo porque no hubiera anotado antes en Primera División, sino porque Arrasate había confiado a la defensa de cinco el futuro del equipo. En cambio, este tanto puede hacer variar la opinión del técnico y devolverle a la titularidad. El difícil regreso de Morlanes y la necesidad de puntuar para mantener vivo el sueño europeo le abran las puertas del once de par en par para seguir formando pareja junto a Samu Costa.