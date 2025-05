Al Mallorca le toca levantarse en Son Moix

El Mallorca se juega esta tarde (18:30 horas, Movistar) mucho más que tres puntos ante el Valladolid: cerrar una fisura entre la plantilla y la afición y demostrar a la hinchada que la ilusión por Europa es real. Debería ser una ocasión propicia para ello porque los bermellones se enfrentan al peor equipo de Primera División.

El cuadro de Jagoba Arrasate necesita su mejor versión para reenganchar a una grada a la que se le está haciendo pesada esta segunda vuelta. Solo tres victorias y dos empates en quince es un bagaje pobre para los palmesanos, que ven como el tren europeo se puede escapar si no mejoran sus prestaciones. Aunque todo pasa por volver a las señas de identidad de la primera vuelta: seguridad defensiva, orden y eficacia ofensiva. Salvo en la victoria contra la Real Sociedad a domicilio el mes pasado, en ningún otro encuentro se han visto.

Para el choque, el técnico vasco no recupera a nadie, pero Muriqi y Asano sí tienen más ritmo de competición después de jugar en Montilivi y de tener una semana más de entrenamientos. Todo apunta a que el kosovar partirá de inicio con la misión de encontrar el gol, algo que el equipo no ha conseguido en las últimas tres jornadas de Liga (contra el Leganés en casa y en las salidas a campo del Barcelona y del Girona). Aunque no lo haría solo, ya que formaría junto a Cyle Larin para poner en apuros a la peor defensa de toda la Liga, que lleva encajados 83 goles en 34 encuentros.

También, teniendo en cuenta que al Mallorca solo le vale la victoria, puede que cambie el sistema de juego. Regresaría a los cuatro defensas un mes después de la última vez, en la que perdió 1–2 contra el Celta, pero en aquella ocasión la pareja de centrales la formaron Valjent y Copete, ya que Raíllo fue baja por sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Desde la victoria a mediados de marzo ante el Espanyol no forma con cuatro atrás y con el eslovaco y el cordobés en el eje de la zaga. En esta tesitura, fortalecería el centro del campo. Mascarell apunta a salir de inicio formando doble pivote con Samu Costa, acompañados por las bandas de Sergi Darder y Dani Rodríguez.

Los precedentes entre ambos conjuntos favorecen a los bermellones jugando en casa. En Primera División se han visto las caras 21 veces con un buen balance para los locales: once victorias, ocho empates y solo derrotas.

El Valladolid, ya descendido, podría presentar como novedad, el regreso de Karl Hein a la portería, una vez se ha recuperado de su lesión en el hombro, y la presencia de Luis Pérez en el lateral derecho, al jugar fuera del José Zorrilla.

El que será de la partida, como referente ofensivo, será Latasa ante la ausencia de Sylla, quien deberá cumplir ciclo de sanción, y la duda de Marcos André, junto a Raúl Moro en el extremo, el mejor jugador del cuadro vallisoletano, que podría estar disputando sus últimos encuentros con la elástica blanquivioleta.

Este es la última oportunidad para el Mallorca de engancharse a Europa, lo sabe Arrasate y lo saben los jugadores. Solo falta que lo lleven a cabo.