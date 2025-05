L'opinió de Ricard Pla del RCD Mallorca-Valladolid: Imatge millorada en el el tram final

Si hi havia un partit que segurament no tenia gens d’atractiu, era el Mallorca-Valladolid. S’enfrontaren els dos equips més poc golejadors del campionat. Un, amb ganes d’anar-se’n de vacances, i l’altre, ja descendit a segona divisió i, aparentment, sense cap incentiu. Però a vegades el futbol ens deixa qualque moment interessant, ja sigui en forma de gols o d’alguna jugada aïllada. Per exemple, s’ho haurà pagat veure el primer gol d’Omar Mascarell a la Primera Divisió. De manera sorprenent, el canari, juntament amb Maffeo, ha estat el protagonista de l’empat del Mallorca, després que el seu equip anàs perdut durant trenta minuts i totalment dominat pel Reial Valladolid.

L’equip de Pucela s’ha avançat amb un bon gol de Chuki i n’ha tengudes dues o tres de molt clares que ha desbaratat Greif, una altra vegada el millor dels mallorquinistes. I si hem dit que s’enfrontaven els dos equips que marquen molts pocs gols, ahir en vérem tres i qualcun altre que hauria pogut entrar. Com a mínim, el Mallorca ha sabut reaccionar i oferir davant la seva afició una imatge molt millor de la que va protagonitzar a Girona.

Aquesta vegada, els jugadors s’ho han pres un poc més seriosament i han tengut una actitud d’acord amb el que se li pot exigir a un professional. El partit no ha estat per tirar coets, però n’hem vist de pitjors. També cal destacar l’onze que ha disposat Jagoba Arrasate i que s’hauria de semblar molt al que ha de ser titular fins a final de temporada. Tot i no estar al cent per cent, l’aportació de Muriqi i sobretot d’Asano es fa imprescindibles.

Així com n’és, d’imprescindible, disposar de Sergi Darder. Només quan l’artanenc controla el centre del camp sempre poden passar coses, fins i tot que marqui un gran gol que signifiqui la victòria i arribar als quaranta-set punts. Una bona xifra per afrontar la pròxima jornada al Bernabéu.