Jagoba Arrasate: "Lo que he sufrido hoy no lo he hecho en todo el año"

La tensión y los nervios de toda la afición del Mallorca fueron los mismos que sufrió Jagoba Arrasate desde el banquillo y que evidenció al llegar a la sala de prensa: "Sigo con la adrenalina y las pulsaciones altas". El técnico bermellón también confesó que nunca soportó tanta emoción. "Lo que he sufrido hoy no lo he hecho en todo el año. El partido me deja reventado. He pasado muchos nervios. Había que ganar sí o sí. El choqueno ha sido bueno. Espero que la victoria nos libere, para los últimos tres partidos tenemos que mejorar", señaló.

El inicio del partido de los palmesanos no fue bueno, que pudo encajar más de un gol. "Parece que estos encuentros hay que ganarlos antes de jugarlos y con el del miércoles sucede al revés. He notado ansiedad y muchas ganas, pero hay que utilizarlas con cabeza y casi lo pagamos caro. Le doy valor a la remontada después de ir perdiendo y de tres choques sin ganar. Espero que la victoria nos tranquilice y nos dé autoestima para el final", apuntó.

A pesar de ganar, el Mallorca dejó espacios en defensa y el Valladolid pudo marcar más de un gol. "Más que defender mal, hemos atacado estando desequilibrados. Nos han hecho daño cuando teníamos el balón. Si el miércoles les dejamos correr sabéis qué va a pasar", argumentó.

Sobre la posibilidad de ir a Europa, Jagoba Arrasate dejó claro su parecer. "Tenemos una ilusión terrible y te aseguro de verdad que queremos y que vamos a intentarlo. Si nos metemos sería un bendito problema jugar jueves y domingo la próxima temporada", afirmó.

La vuelta de Takuma Asano le dio la oportunidad de sacar un once con un jugador de ataque rápido. "No tenemos un perfil así. En el primer tiempo tiene una ocasión y cuando hace un desmarque de rupturaprovoca que el rival se haga largo. No lo hemos tenido durante muchas jornadas y lo necesitamos. Echo en falta más perfiles como él que puedan darnos esa profundidad, cuando tienes pasadores y jugadores que hacen esos desmarques es más fácil", aseguró.

También explicó las molestias de Dani Rodríguez. "Es un pisotón. Tenía la uña morada y espero que se quede en eso", reveló.

Acabó la rueda de prensa alabando a Mascarell por su gol del empate. "Siempre aporta, suma y hoy ha marcado un gol para conseguir la victoria", finalizó.