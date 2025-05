Copete quiere irse del Mallorca. El central, con contrato hasta 2026, ha rechazado la propuesta de renovación que le ha puesto el club sobre la mesa porque aspira a tener más protagonismo en otro equipo. El andaluz, que llegó con la carta de libertad en el verano de 2022, pretende jugar más minutos que en Son Moix ya que está a la sombra de Raíllo y Valjent. Estos dos futbolistas han renovado su vinculación con los bermellones, una situación que obliga a mover ficha al zaguero porque no quiere continuar en la misma situación que hasta el momento.

La estrategia de los agentes de Copete, de 25 años y representado por YouFirst, es clara. Esperan ofertas de otros clubes, no solo de la Liga española, que estén dispuestos a pagar por un traspaso. El jugador, uno de los que menos cobra de la plantilla, quiere aumentar sustancialmente su salario después de tres temporadas seguidas en Primera División, pero el foco lo pone en encontrar una entidad que le dé galones para ser importante en el terreno de juego.

Eso sí, son conscientes de que el Mallorca no lo va a regalar, ni mucho menos. El director deportivo, Pablo Ortells, considera que Copete es el sustituto natural del capitán Raíllo, ocho años mayor, y por eso pretende quedárselo para el futuro. No obstante, el castellonense tiene claro que estará obligado a venderle si el de Écija no cambia de opinión porque, en caso contrario, se iría libre en junio de 2026.

El club no se esperaba una negativa tan rotunda del central y aspira a convencerle antes de que sea demasiado tarde. Precisamente fue Ortells el que apostó por Copete después de conocerle de las categorías inferiores del Villarreal, en la que coincidieron, para que llegara sin costar ni un euro procedente de la Ponferradina, de Segunda División. Y es ahora, con ya más de setenta partidos de experiencia en la máxima categoría en tres temporadas, cuando quiere volver a atarle.

Sin ir más lejos, en el pasado mercado invernal rechazó una propuesta de cinco millones del Como italiano, según publicó Marca, porque con la cesión de Van der Heyden al St.Pauli, los de Arrasate se quedaban con un central menos. Y en verano fue el Lecce, también de la Serie A, el que ofertó cuatro millones, también según la misma información.

No quiere ser el eterno tercer central

Lo cierto es que Copete lleva tres temporadas siendo el tercer central del equipo, ya sea bajo las órdenes de Javier Aguirre o de Jagoba Arrasate. Este curso, a falta de cuatro jornadas para el final, ha disputado veinticuatro partidos, quince de ellos como titular, para un total de 1.432 minutos. Es un balance insuficiente para el profesional, que quiere cambiar de aires porque la presencia de Raíllo y Valjent, una pareja de leyenda, siga obstruyendo su crecimiento en la elite.

Su presencia en el césped ha obedecido más a cuando el preparador vasco ha alineado a una defensa de cinco, con tres centrales, o cuando sus compañeros han necesitado el cambio. Y eso es justo lo que le obliga a desear una salida.