Girona-Mallorca: Valery, de revulsivo a residual

Fue un movimiento inesperado. De acción-reacción. El Girona abrió la puerta de salida a Valery Fernández el último día del mercado de fichajes de verano, después de que el extremo de l’Escala, formado en las categorías inferiores del club rojiblanco, uno de los capitanes y el gerundense con más partidos en Primera División del equipo, recibiera el interés del Mallorca con la posibilidad de ofrecerle más minutos de los que había tenido a las órdenes de Míchel, ya que en la temporada 2023-24 no había superado la barrera de los 500.

El acuerdo con el Villarreal para la cesión de Arnaut Danjuma, el mismo 31 de agosto, hizo que el jugador lo viera claro y decidiera hacer rápidamente las maletas rumbo a Son Moix. El director deportivo Quique Cárcel dio el visto bueno. A falta de un mes para finalizar el curso, sin embargo, ha quedado demostrado que el movimiento no ha sido nada provechoso para el futbolista, desaparecido de los planes de Jagoba Arrasate.

Valery ha pasado de ser el revulsivo ideal a tener un papel residual para el entrenador del Mallorca, quien lo ha condenado al banquillo. Cuando solo quedan cinco partidos para terminar la temporada, el extremo apenas suma 284 minutos en Liga. Está, por tanto, lejos del medio millar que tuvo el curso pasado con el Girona, y todo hace pensar que no los alcanzará porque, para empezar, mañana (21 horas), en su regreso a Montilivi como rival, no jugará debido a que tiene la ‘cláusula del miedo’ incluida en el contrato y el Mallorca, como tampoco hizo en la primera vuelta cuando las cosas le iban mejor, no está dispuesto a pagarla.

Quedó claro que Valery no entra en los planes de Arrasate para el Mallorca en el partido de los baleares contra el Leganés (0-0). Aquel día, el técnico de Berriatua prefirió no agotar los cambios y dejar sin minutos a uno de los únicos extremos de la plantilla del primer equipo mallorquín, junto con Chiquinho, en un encuentro que pedía velocidad y desborde, teniendo en cuenta que el marcador reflejaba un empate sin goles.

Valery tuvo el mejor estreno posible con bermellones, jugando casi toda la segunda parte contra el Villarreal en Son Moix y permitiendo sumar dos victorias a los de Arrasate ante el Betis (1-2) y el Valladolid (1-2) gracias a los tantos que marcó en el tramo final del partido, demostrando ser un auténtico revulsivo.

Su papel, sin embargo, fue disminuyendo a medida que avanzaba la temporada y, este 2025, directamente es residual. Este año, el extremo de l’Escala ha jugado solo 68 minutos y en todo el curso, acumula 284. El Mallorca tiene una cláusula de compra opcional sobre él al final de la cesión, aunque vista la poca confianza que ha depositado en él el cuerpo técnico, no se hará efectiva. n