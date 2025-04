Un esprint de cinco jornadas para el Mallorca

El final de LaLiga ya empieza a asomar a lo lejos. Una larga temporada a la que tan solo le quedan cinco jornadas y en la que todos los frentes, a excepción de una de las plazas de descenso, todavía están en juego. Para el Real Mallorca, el objetivo no es otro que volver a ocupar una de las plazas que dará acceso a Europa el curso que viene y que perdió tras caer la última jornada frente al Barcelona.

A pesar de la irregularidad que está mostrando el equipo que dirige Jagoba Arrasate, incapaz de dar la talla en Son Moix de manera consistente aunque sacando puntos a domicilio, lo cierto es que ha vivido todo el curso rondando las posiciones europeas. Y a falta de solo cinco jornadas para el final, con todo abierto, no puede ni debe permitirse quedarse fuera de la lucha hasta que concluya la 38 en menos de un mes.

El calendario de los bermellones, que regresan hoy al trabajo tras varios días libres, no es sencillo, pero tampoco el de sus rivales. No será hasta el próximo lunes día 5 cuando visite Montilivi para medirse a un Girona (21 horas) que llega con el agua al cuello tras una racha desastrosa de partidos sin ganar y al que solo le vale la victoria si no quiere ser uno de los candidatos a descender de categoría. Se espera que varios de los lesionados como Asano, Navarro o Morlanes estén disponibles.

Tan solo cinco días después, será el turno del descendido Valladolid en Son Moix (18:30 horas). A priori, el Mallorca es el conjunto favorito, pero la imagen mostrada en los últimos choques en casa no permite lanzar las campanas al vuelo con un triunfo asegurado.

Pase lo que pase en ese encuentro, los bermellones tendrán poco tiempo para asimilarlo. Y es que una nueva jornada intersemanal les espera. Y seguramente con la visita más complicada de la temporada. El rival será el Real Madrid y el choque se disputará el miércoles 14 a partir de las 21:30 horas. El conjunto blanco llegará tras el Clásico, por lo que puede haber dejado escapar la Liga –posible relajación ante el Mallorca– o estar metido de lleno y sin posibilidad de fallo.

Las dos últimas jornadas, ante Getafe y Rayo Vallecano, seguramente se disputarán en horario unificado, aunque para ello los de Arrasate o sus rivales deberán tener algo en juego. Y por el bien del mallorquinismo, ojalá la lucha por Europa siga viva.