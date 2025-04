La opinión de Ricard Pla: Exhibició estèril de Leo Roman

A la nit de les rotacions, un equip pensava en la final de la Copa de dissabte i l’altra en no sortir amb una golejada. Així va transcórrer el primer temps on Leo Roman, l’etern suplent de Dominic Greif, va fer una enorme exhibició i va privar de més d’un gol als culers. I no solament a la primera part, també ho va fer a la segona amb intervencions espectaculars amb una col·locació perfecta i millor reflexos. La golejada no es va produir gràcies al gran treball de l’eivissenc. Segons contaven les estadístiques, el Barça va ser el dia en que més rematades va fer a porta en tota la temporada i en canvi només va guanyar per un solitari gol que li hauria pogut complicat el resultat. Però al davant va tenir el tercer equip més poc golejador de la lliga, 31 gols a favor. Ni una sola oportunitat, ni una sola rematada a prop de la porteria, va tenir el Mallorca davant el líder que, per exemple, n’ha fet 89. L’equip de Jagoba Arrasate, com els que van classificats a partir de la setena posició, és evident que competeixen a una altra lliga, i això no és un tòpic és la crua realitat. La distància futbolística és abismal i si a Montjuïc gaudirem d’una espectacular actuació de Leo Roman, també és de justícia destacar l’enorme partit que va fer el canari Pedri. El migcampista internacional del Barça mostra una qualitat que alegra la vista. Quan Pedri controla el joc sempre poden passar coses, sempre hi ha un motiu per no desconnectar-se del partit. Cap jugador del Mallorca no va ser capaç de marcar-lo i de llevar-li una sola pilota. Realment és una delícia veure’l i sembla un altre jugador des de l’arribada de Hansi Flick. Si a la primera volta del campionat el Barça goleja al Mallorca a Son Moix, 1 a 5, ahir semblaven avisats i només encaixaren un gol, suficient per tornar a perdre un partit que entrava dins la lògica del calendari.