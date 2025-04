La opinión de Gabriel Forteza: La venganza de Leo Román

La venganza de Leo Román. El portero ibicenco había jugado uno de los últimos veinte partidos. Tras alternar en el once titular con Greif en el inicio de temporada, finalmente Arrasate se decidió por el eslovaco, y Leo casi estaba en el ostracismo.

Y ahora, ¿qué? Vuelve Greif o se queda Leo Román como titular, solo puede jugar uno

La visita al Barça llevaba implícita en el Mallorca una serie de cambios obligados, en algunos casos por lesión y en otros por sanción, pero el cambio en la portería no se lo esperaba nadie porque a Greif nada le impedía jugar y además lo estaba haciendo muy bien. Fue decisión única y exclusivamente del técnico mientras no se nos diga lo contrario, y lo de Leo Román en Montjuïc fue impresionante. Tras perder la cuenta exacta, sí puedo afirmar que tuvo entre 15 y veinte intervenciones, a cuál mejor, y sin duda fue el mejor de los mallorquinistas sobre el terreno de juego. Y consumó su venganza. No contra nadie (léase el entrenador) por no haber jugado en los últimos veinte partidos, sino por los 5 goles que recibió, precisamente, del Barça en la primera vuelta en el partido jugado en Son Moix.

Aquel 1-5 le dolió muchísimo y le dejó marcado. Ahora en la devolución de la visita a los azulgranas les ha hecho, casi, la vida imposible parando todo lo que se podía parar, menos el gol de Olmo. ¿Y ahora qué? ¿Vuelve Greif o se queda Leo Román? Solo puede jugar uno; la papeleta la tiene el entrenador. Tiene días por delante hasta el próximo partido para pensárselo.