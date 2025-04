Leo Román carga contra el Mallorca: "Mi situación no es la que toca por la gestión del club"

«No estoy recibiendo las oportunidades suficientes. Hoy se puede ver que mi situación igual no es la que tocaba, no por mi compañero, sino por la gestión del club». Con estas duras declaraciones a Movistar LaLiga, Leo Román cargó contra el Mallorca después de su gran actuación ante el Barcelona, que salvó al equipo de recibir más goles en su visita a Montjuïc. El ibicenco reclamó más protagonismo después de no jugar en Liga desde el 3 de diciembre. «Al final es complicado porque llevo meses sin jugar. Intento estar concentrado y muy metido en los entrenamientos para aprovechar las oportunidades y demostrar a la gente de puertas para fuera porque de puertas para dentro no tendría que haber ninguna duda, de que mi situación es un poco... No sé como clasificarla la verdad», confesó antes a los medios del club.

Sobre el partido explicó que el agobio de los culés no le sorprendió. «El Barcelona es una apisonadora. Sabíamos que iba a ser un partido de este estilo porque ellos aplastan al rival. Nosotros hemos defendido bien y hemos estado allí todo el partido. Hay que estar satisfecho con el trabajo del partido y hay que seguir hacia adelante», admitió.

Por otra parte, el defensa bermellón José Manuel Arias Copete elogió la «actitud del equipo y el trabajo hecho» en la derrota de este martes.

«Sabíamos que venir aquí siempre es complicado. Este año, el Barça está un puntito mejor que otras temporadas. Sabíamos que íbamos a sufrir y que íbamos a tener las nuestras, pero que teníamos que hacerlas buenas. Me quedo con la actitud del equipo y el trabajo hecho», valoró en declaraciones al acabar el partido.

En este sentido, el zaguero andaluz destacó el partido del guardameta Leo Román, que evitó varios goles del equipo azulgrana.

«Leo lleva varias jornadas sin jugar, está entrenando de maravilla y en un partido complicado mostró su nivel. Me alegro por él porque trabaja como el que más», zanjó.