Güiza: “Un jugador del Barça no quiso que Guardiola me fichara por salir en la prensa del corazón”

El FC Barcelona estuvo a punto de fichar Dani Güiza el verano de 2008. Después de la temporada de su ‘explosión’ futbolística en el RCD Mallorca, en la que fue el máximo goleador de la Liga española con 27 tantos, el club blaugrana llamó a su puerta a petición de Pep Guardiola, entonces entrenador blaugrana. Finalmente, la operación no se llevó a cabo y el delantero firmó por en el Fenerbahce en el que acabó convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol turco (17,4 millones).

Prácticamente dos décadas después, aún en activo a sus 44 años, Güiza se ha sincerado en una entrevista en el diario ‘AS’ con motivo del encuentro de esta noche entre el Getafe, uno de sus exequipos, y el Real Madrid. “No me gusta hablar mucho de ello. Había jugadores importantes, sobre todo uno, que no quería que fuese porque salía mucho en la prensa del corazón y no le gustaba. Guardiola me quería y estaba todo pactado, pero se fue todo a pique”, ha recordado sobre el interés del Barça el actual futbolista de la UD Roteña de la Preferente Andaluza.

Sobre si le dolió el ‘veto’ del vestuario culer, Güiza ha reconocido que “no lo comprendí, pero así es la vida”. “Lillo me conocía bien y Pep también. Ambos estaban de acuerdo, pero no se pudo concretar”, ha añadido el atacante, que unos años antes había jugado en el filial del Barça y coincidió con futbolistas como Andrés Iniesta. “¡Menudo fenómeno! Era uno de los mejores jugadores del mundo y además tan buena persona que se ganaba el cariño de todos. Es un ejemplo”, ha valorado sobre el manchego.

Dani Güiza / Foto: Álex Caparrós

Madridista de cuna, sin embargo, Güiza ha dejado claro que a él realmente le gustaría haber firmado con la entidad merengue. “¿Si hubo interés del Madrid? Creo que no, porque habría ido de cabeza. Fue una pena. Me habría cambiado la vida. Creo que incluso a los catalanes que son del Barcelona les gustaría jugar en el Madrid porque es el mejor club del mundo. Si hubiera ocurrido hubiera estado llorando de emoción siete años seguidos”, ha apuntado.

No es la espina clavada más dura de su carrera, pues también lamenta “no haber jugado el Mundial del 2010” y “sobre todo, rechazar la propuesta del Betis e irme al Fenerbahce”. “Elegí ganar más dinero en vez de dejarme llevar por el corazón y la emoción”, ha sentenciado.