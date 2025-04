La opinión de Gabriel Forteza: Del mal, el menos

Por mucho que me lo expliquen, cada vez entenderé menos el fútbol. El empate a cero del Mallorca ante el Leganés, en casa, después de ganar convincentemente en Anoeta, me lo tienen que explicar.

Me gustaría sentarme cara a cara con Jagoba Arrasate para que me explicara, aunque lo hizo más o menos en la rueda de prensa, por qué jugar con cinco atrás ante un equipo en zona de descenso- lo que equivale a que tiene problemas por muy bien que compita-. El primer tiro a portería entre palos no llega hasta poco antes del final.

Ese Mallorca ya lo he visto, y no hace mucho. Me gustaba más este Mallorca que, por lo visto, ha dado un paso atrás en su valentía, tan apreciada en el inicio de temporada.

De ilusionante a conformista. De atrevido a plano. Y aún hay que valorar positivamente que lleva dos partidos seguidos sin encajar gol, un aspecto que preocupaba y que seguramente le ha servido para seguir en puestos europeos.

Pues les diré una cosa: que prefiero ganar 4–3 o 5–4 que 2–0, qué quieren que les diga. Puestos a inventar como hacen los ‘pensadores’ del mundo del fútbol desde un despacho, apuesto porque no puntúen los equipos si el empate es a cero. Verás que pronto espabila alguno.¿Se acuerdan cuando alguien dijo que la permanencia primero, y Europa después, pasaba por los partidos de casa? Ya. Pregúntenle a Alavés, Celta y Leganés.

El próximo visitante será…el Valladolid.