Valjent: "Somos el Mallorca, si no nos ilusionamos no vamos a ningún lado"

El central del Mallorca Martin Valjent lamentó la derrota ante el Celta (1-2) y señaló que toca "levantar la cabeza" porque si no se ilusionan, no van "a ningún lado". "Obviamente decepcionado, en casa contra un rival directo que tiene la misma ilusión que nosotros. Duele perder pero creo que por el estilo de ellos, nos quedamos cortos de energías", explicó tras el choque.

El eslovaco, autor del tanto, lamentó que su diana no se tradujera en un triunfo. «El gol no ha servido para puntuar y además soy defensa y me duelen más los dos goles encajados. Hay que analizar por qué no fuimos capaces de generar más ocasiones, pero hay que levantar la cabeza", insistió tras su tanto.

"Creo que antes de empezar la temporada el objetivo era salvarse y ser un equipo reconocible, esto es una ilusión querer soñar con Europa. Toda la gente venía ilusionada, pero quedan ocho partidos más, los aficionados deberían hacer lo mismo que nosotros, somos el Mallorca y, si no nos ilusionamos, no vamos a ningún lado", sentenció.