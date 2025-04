L’opinió de Ricard Pla del Mallorca-Celta: El Mallorca perd tot l’interès

Encara hi ha algun aficionat que es demana com és possible que el Mallorca tengui 40 punts. Bé, el futbol té aquestes coses i a vegades el que reflecteix la classificació i el que passa en el camp no acaben de lligar. A més, gosam dir que en el terreny de joc possiblement el Mallorca sigui un dels equips que juga pitjor. No importa anar gaire enfora. Basta recordar el partit de València, i concretament el d’avui.

El Mallorca de cada vegada és menys interessant i també sembla que els jugadors hagin perdut les ganes de competir, una vegada que estan instal·lats còmodament en els 40 punts que donen la categoria per salvada, encara que no sigui matemàticament. Avui a Son Moix simplement es va veure un equip, el Celta, amb una idea de joc. Més equip, més banqueta i, per tant, molt més futbol que el que exhibeix el de Jagoba Arrasate.

Si ens referim a la banqueta, se’ns fa difícil no assenyalar Larin. El canadenc sembla que vulgui sortir del club com més aviat millor. La seva actitud en el camp no fa que l’espectador tingui gens d’esperança que acabi cap jugada. Va disposar d’una oportunitat clara per fer el dos a zero i la va tudar, i, a més, el seu deambular pel camp és desesperant. Però, com sempre apuntam, les derrotes no són patrimoni d’un sol jugador.

És cert que el Celta va ser millor i es va endur els tres punts de manera merescuda, però també hem de reconèixer que tingué facilitats per aconseguir-los. Tot apunta a un final de temporada pesat, avorrit i massa llarg. La frustració i actitud dels jugadors així ho demostra, i continuar pensant en la classificació per competir a Europa, a més d’una quimera, comença a ser una broma de mal gust.

Molt haurà de canviar l’equip, si vol cobrar la xispa i la intensitat que va mostrar a la primera volta de la lliga. La pròxima oportunitat és a Sant Sebastià, un altre grup de jugadors que també tracten la pilota un poc millor que els mallorquinistes.