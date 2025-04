Jagoba Arrasate: "Este no es el Mallorca que quiero"

Jagoba Arrasate admite que el Mallorca ha estado mal. Ha hecho autocrítica y reconoce que el equipo ha sufrido las bajas, pero sobre todo lamenta cómo el Celta les ha pasado por encima después del gol del empate. "Hemos visto a un muy mal Mallorca en un gran tramo del segundo tiempo, era difícil sostener al Celta y hemos tenido el 2-0, pero se nos han lesionado tres jugadores. Sin seis importantes somos peores, pero hay que poner el foco en por qué juegan a placer con el empate, que nos ha hecho mucho daño. Y con el 1-2 ahí hemos estado más lejos que nunca jugando con dos delanteros. Nos hemos hecho largos y la sensación es que ni apretábamos ni generábamos peligro", asegura.

El bajón de rendimiento fue grande después del primer tiempo y los cambios por molestias físicas de Morlanes y Asano agravaron el mal choque. "Son varias circunstancias: lesiones, el gol y luego que no hemos podido sujetar bien al Celta. Han movido bien el balón y nos han hecho largo el campo, no hemos apretado y no hemos tenido profundidad ni continuidad con balón, tengo que poner el foco y el debe ahí", señala.

"El partido iba como esperábamos hasta su empate, nos estaba costando generar. Tuvimos el 2-0, vienen los cambios y en juego han sido superiores. Ahora como entrenador no me aguanto porque ni defendemos ni atacamos, no es el Mallorca que quiero ver y entiendo que la afición se enfade", apunta.

Jagoba Arrasate cree que puede afectar en lo anímico por la sensación de impotencia de sus jugadores al final del encuentro. "Cuando tienes esperanzas en un choque tan importante, haces un buen primer tiempo y tienes el 2-0 a tiro y te meten el gol del empate, te afecta, somos personas. Después el 1-2 y de no estar cómodo en el campo hace que en lo emocional bajes es normal. Quedan ocho partidos y tenemos 40 puntos. Soy el primero que no se aguanta a sí mismo y entiendo la decepción de la gente. Veremos si es una decepción o un golpe de realidad", afirma.

También ha mandado un recado a los jugadores que han reclamado más minutos en algunas declaraciones. "Las trato de forma interna, a veces podemos pedir cosas, pero luego hay que demostrarlo. Si lo hacemos, perfecto. Si te cuesta demostrarlo pierdes la razón", incide.

"Parece mentira que con 40 puntos estemos todos tan jodidos, pero es la realidad", comentó Arrasate antes de mandar "animo a todos", después de acabar la rueda de prensa.