Sin garantías en el banquillo del Mallorca

Cuando los actores principales no pueden actuar o necesitan un descanso, los relevos deben como mínimo mantener el nivel. Y eso no ocurre en este Real Mallorca, como se comprobó ante en la derrota ante el Valencia (1-0) este domingo. Ni los que jugaron de inicio en sustitución de los más habituales ni los que entraron desde el banquillo dieron motivos a Jagoba Arrasate para confiar más en ellos.

Las ausencias de Muriqi y Larin en la convocatoria y las suplencias de titulares como Valjent o Mojica daban una oportunidad enorme a jugadores con menos minutos de volver a llamar la atención del técnico vasco y contar más. La ocasión era muy buena: estadio importante y un rival complicado que iba a ir a por todas, exigiendo el mejor nivel para sacar algo positivo. Pero el papel de los bermellones estuvo muy lejos del deseado.

Más allá de David López, que debutó en Primera tras llevar dos meses parado al decidir el club cortar su provechosa cesión en el Burgos para no acudir al mercado trasas dejar salir a Van der Heyden, ni Lato–sustituto de Mojica–ni Abdón (de Muriqi) dieron motivos para hacer dudas de su libreto al técnico de Berriatua. Pero el flojo nivel bermellón en Mestalla, del que pudo salir con algo más que una derrota si el gol no pareciese un reto imposible de lograr, no fue solo cosa de ellos dos, ni mucho menos.

La defensa de cinco, que no se rompió hasta el minuto 80, treinta después de haber encajado el tanto de Diego López, no funcionó. Con solo Sadiq como amenaza arriba, los bermellones estuvieron desorganizados, con un Raíllo muy por debajo de su rendimiento habitual y unos laterales que no se decidieron a subir hasta que el Mallorca ya iba por detrás, sinónimo claro de que el empate era celebrado antes de subir al avión dirección al aeropuerto de Manises.

Pero sorprende que Arrasate, que si algo le ha caracterizado es el ir a por los partidos y no especular con el empate, no cambiase el sistema hasta diez minutos antes del final. Y es que no vio soluciones en el banquillo, pero no es algo que sucediese solo en Mestalla, sino un mal que persigue a esta plantilla y que este año se ha maquillado por el buen hacer.

Chiquinho, que acumula más minutos sentado o calentando en la banda que jugando, ni existe ni existirá en lo que queda de Liga para el cuerpo técnico. Un poco por delante se encuentra Valery, que si bien dio tres puntos ante el Betis y Valladolid, sus apariciones han sido esporádicas y fácilmente olvidables. El extremo catalán fue uno de los que salió para refrescar piernas en el campo, al igual que Antonio, que tampoco ayudó a cambiar nada.

Dani Rodríguez, el principal damnificado a hora de jugar con cinco centrales, tampoco encontró la manera de revolucionar el partido, siendo Marc Domenech, que parece que ya no está castigado por el club tras contar al principio de la temporada, quien mostró un poco de colmillo para intentar el empate.

El choque ante el Valencia evidenció que hay jugadores insustituibles en el once del Mallorca. Uno de ellos es Raíllo, que pese a no estar a buen nivel, debe jugar siempre. Y este sábado ante el Celta no lo hará al cumplir sanción, al igual que Samu Costa. De nuevo, sus ausencias pueden provocar que menos habituales gocen de minutos. Toca esperar a ver si esta vez sí lo aprovechan.