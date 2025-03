Takuma Asano, su cabeza y el minuto 65

Takuma Asano se pudo convertir en héroe por segunda jornada consecutiva con el Mallorca, pero se transformó en villano tras fallar un remate de cabeza clarísimo en el área pequeña entrando en carrera después de un magnífico centro de Pablo Maffeo desde la banda derecha. Perdonó una ocasión fabulosa para empatar el choque ante el Valencia, que se adelantó quince minutos antes.

La jornada anterior su testarazo supuso el gol del empate ante el Espanyol y ayer, en una situación más sencilla, envió el balón a la izquierda de la portería de Mamardashvili. El japonés tuvo en su cabeza cambiarle la cara del partido en el minuto 65, el mismo que hace dos semanas, pero la moneda salió cruz y el equipo bermellón sumó su primera derrota en casi dos meses.

En los dos encuentros estuvo en el mismo lugar, en el mismo momento y en la misma situación. Aprovechó bien la espalda del central y se adelantó al lateral y es que es una muestra de que su olfato goleador es bueno, pero su acierto todavía es mejorable, como bien sabe él, que después de fallar golpeó con rabia el césped y se lamentó por el error.

Abdón fue a consolarlo con unas palmadas en la espalda, sabiendo perfectamente que su compañero falló una de las ocasiones más claras del encuentro y que los últimos 30 minutos se ponían muy cuesta arriba para sacar algo positivo de Mestalla.

Takuma Asano es el jugador más diferente de todos los atacantes del Mallorca. Es el más rápido y el que va mejora los espacios, o mejor dicho, el único que lo hace. Lleva un mes y medio muy bueno, que su fallo no debe borrar, ya que ha superado sus lesiones y se ha hecho con un puesto en el once titular en los últimos seis partidos. Ha marcado dos goles y ha tenido un palo, pero lo más destacable es que se ha ganado un puesto en el once titular de Arrasate y demuestra el buen ojo que tuvo Pablo Ortells con él y no como con los dos otros extremos, Chiquinho y Valery, que no le pueden robar protagonismo.