La opinión de Gabriel Forteza del Valencia-Mallorca: Un día más en la oficina

Este partido ya lo he visto, y más de una vez. El Mallorca repitió en esta segunda vuelta del campeonato lo que están siendo sus partidos lejos de casa.

No me gusta la defensa de cinco. No. Me parece que es algo que pertenece, en el fútbol de hoy en día, única y exclusivamente a los equipos que están en apuros, al límite y con pocos recursos para hacer frente a sus rivales; y no creo que el Mallorca de Arrasate se encuentre en esa tesitura.

Ya sé que el argumento es que así el equipo está más protegido ante la eventualidad de que no deja de recibir goles en contra.

Pues los datos me confirman que se siguen recibiendo goles igual y que el balance fuera de casa en esta segunda vuelta es de 2 puntos de 15 en los últimos cinco viajes, cuando al inicio de la liga, los bermellones (ayer de azul turquesa) sumaron en sus primeras cinco salidas 5 puntos de 9 posibles.

Abdón Prats se reivindicó más en los micrófonos que en el campo

Supongo que no tengo razón, pero los datos son los que son y aquí estamos para exponerlos.

Ahora llegará a Son Moix el Celta, que juega este lunes, y con las bajas de Raíllo y Samu Costa que vieron la quinta tarjeta amarilla que acarrea suspensión de un partido.

Y poco más que añadir; quizá que Abdón se reivindicó más en los micrófonos que en el campo y que David López ya puede decir que ha debutado en Primera.

¿Y los internacionales? Muriqi y Larin, KO; Mojica, diez minutos; Mascarell, nada y solo Greif titular.