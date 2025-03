L'Opinió de Ricard Pla del Valencia-Mallorca: El Mallorca mostra un nivell molt baix

Veure el porter del Mallorca pujar a rematar un córner no és un bon símptoma. Vol dir que, de moment, l’equip perd. A Mestalla, ahir els mallorquinistes feren un joc de molt mala qualitat davant un equip també molt mediocre. El València, però, tenia més necessitat i va aprofitar bé una errada greu de Raíllo (no va ser el millor partit del cordovès ni de ningú) per fer l’únic gol del partit.

El Mallorca va tenir tota la segona part per intentar empatar, però va ser incapaç de crear perill a l’àrea, ben defensada, del València. Només un bon xut de Sergi Darder i una rematada d’Asano que va anar fora feren perillar la victòria dels valencianistes. El partit ja venia marcat a la prèvia per les absències dels davanters Muriqi i Larín. El seu lloc, el va ocupar Abdon Prats, que malauradament va passar per Mestalla totalment inèdit, sense crear el més mínim perill i tocant molt poques pilotes. Evidentment, la derrota del Mallorca no és culpa de Prats i sí del conjunt de l’equip, en el qual també hi podríem incloure l’entrenador.

Jagoba Arrasate aparentment no va tenir gaire encert amb el canvis que va fer massa tard, encara que tampoc no semblava que els Antonio Sánchez, Valery, Domènech o Dani Rodríguez haguessin arreglat res. El desgavell futbolístic ja venia d’una primera part insuportable i, a partir del gol de Diego López, encara va ser pitjor. El València-Mallorca té molt poques coses a destacar, llevat dels dos jugadors que no podran ser alineats dissabte que ve contra el Celta per acumulació: Raíllo i Samu Costa.

El Mallorca continua instal·lat en els 40 punts i tothom es demana si això no serà una situació massa còmoda per al que resta de temporada. El que sí que és cert és que somiar per competir a Europa, amb el nivell que exhibeix l’equip, és una quimera.