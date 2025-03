Jagoba Arrasate: "Hemos tenido ocasiones para empatar"

Perder después de seis jornadas puntuando deja un mal sabor de boca aunque sea en Mestalla. Y más cuando se tienen oportunidades para llevarse un punto, como ha afirmado el técnico del Mallorca Jagoba Arrasate. "El gol que hemos encajado es un error nuestro, pero después me ha gustado la reacción del equipo. Hemos tenido ocasiones para empatar. Ha habido un momento que se ha parado un poco el partido y después ellos han defendido ese resultado como es normal. Aun así hemos tenido acercamientos, pero nos ha faltado presencia en el área", lamenta.

El equipo bermellón ha tenido que coger la iniciativa del encuentro cuando se ha puesto por debajo en el marcador. "Hemos tenido un buen momento y nos ha costado cuando se han echado hacia atrás a defender el resultado. Nos ha faltado fluidez, pero cuando la hemos tenido necesitamos más acierto y algo más de presencia en el área, con algún centro que se ha paseado", señala.

A falta de diez minutos, Arrasate cambió el sistema de juego y volvió a la línea de cuatro defensas. "Buscábamos más presencia en el área con dos puntas y cargar más el área. Ellos han defendido bien, pero hemos tenido acercamientos y no acertamos", apunta.

A quien quitó el técnico vasco fue a David López, que tuvo sus primeros minutos en Primera División. "Ha cumplido con lo que ha hecho, lo hemos cambiado por fatiga y cambio sistema. Es un jugador de Primera División", afirma.

El colegiado, Hernández Maeso, sacó diez tarjetas amarillas y una al técnico del Mallorca. "A mí me ha desquiciado, pero no hemos perdido por eso. Tengo que aprender a tranquilizarme porque si me desquicio es peor y no es la primera vez que me pasa", asegura.

Para los últimos nueve encuentros desea recuperar efectivos cuanto antes. "El sábado jugamos contra el Celta en una semana corta y tenemos que recuperarnos. La fuerza del grupo es el colectivo, pero a ver a ver si recuperamos jugadores porque hemos perdido a Muriqi, Larin, Robert Navarro y Valjent. Y la semana que viene no estarán por acumulación de amarillas Samu Costa y Raíllo. Los necesitamos a todos para el final", zanja.