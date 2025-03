Muriqi y Larin se quedan fuera de la convocatoria contra el Valencia

Saltó la noticia en el Real Mallorca: Larin y Muriqi se quedan fuera de la convocatoria. Es un duro contratiempo para el equipo de Jagoba Arrasate que solo puede contar con Abdón Prats como único delantero disponible de la primera plantilla para el encuentro de mañana contra el Valencia en Mestalla a las 18:30 horas. Aunque, debido a las bajas, también ha llamado al jugador del filial, Marc Domenech.

El técnico vasco ha confirmado la noticia, aunque le ha quitado hierro al asunto, ya que todo hace indicar que no se perderían ningún partido más aparte del de mañana. "Tienen molestias musculares, entiendo que no es mucho. Necesitamos que la gente esté al 100% y por eso no los hemos incluido en la convocatoria. Tenemos un nueve puro como es Abdón Prats y dos futbolistas más que pueden jugar en esa posición como son Takuma Asano y Marc Domenech", confirma.

Dejar fuera del choque a Larin y a Muriqi es una decisión que se ha tomado en el entrenamiento de hoy por la mañana. "Muriqi tenía molestias y al ser un entrenamiento de recuperación ayer lo hizo dentro y hoy se ha probado y no ha tenido buenas sensaciones. Larin ha empezado el entrenamiento y tampoco ha tenido buenas vibraciones. No sé la causa efecto que pueda tener los compromisos internacionales. Mojica está fatigado, Greif tuvo molestias y ahora está bien y Mascarell está sano", asegura.

Última vez Abdón Prats titular

La última vez que Abdón Prats salió de titular fue ante el Pontevedra y en Liga hay que remontarse a septiembre en la victoria del Mallorca frente a la Real Sociedad por 1-0 con un gol suyo de penalti.