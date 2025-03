Muriqi, sobre su renovación con el Mallorca: "Hace seis seis meses que espero una respuesta"

Vedat Muriqi ha vuelto a hablar sobre su futuro y su deseo de ampliar más allá de 2027 su vinculación con el Real Mallorca como ha reconocido en una entrevista a Esports IB3. El kosovar lamenta que después de hacerles una propuesta de renovación, todavía no le han dado una respuesta. "Me dijeron que íbamos a esperar porque tenían que hablar con la directiva y que pasen seis meses es feo. Y es todavía más feo para un jugador que se deja la vida en el campo para el equipo", confiesa.

El delantero balcánico pretende seguir dejando huella en la historia de la entidad. "Busco ser una leyenda en el Mallorca. Para ello, tengo que tener un contrato más largo. Tanto mi mujer como mis hijos como yo, estamos a gusto y tranquilos aquí y en ese sentido se puede relajar en la parte económica. Todo el mundo sabe que tengo ofertas y para limpiar mi cabeza necesito saber. O voy o me haces un contrato largo y sigo aquí, sin hablar más para salir", asegura.

Hace algo más de dos semanas, Muriqi ya habló sobre su renovación en Ser Deportivos Baleares y, en la rueda de prensa prepartido ante el Espanyol Arrasate también comentó el tema. "Termina en 2027, no estoy preocupado. Mi contrato acaba el mismo año y estoy más tranquilo que la leche. Son cosas que hablamos con Pablo en el día a día, no es una situación urgente. Entiendo que quiere seguir aquí y el club desea lo mismo. Todo tiene su proceso y sus momentos y ahora mismo no me preocupa. Habrá que abordarlo cuando toque y no creo que le afecte en el juego", explicó el técnico vasco.

Sobre la posibilidad de jugar en Europa, el kosovar lanza una predicción. "Ahora mismo estamos cerca. Creo firmemente que con estas diez últimas jornadas el equipo tiene argumentos para estar en la parte en los puestos para clasificarse las competiciones continentales. Mi opinión es que si llegamos a los 55 o 56 puntos, quedamos", vaticina.