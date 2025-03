Abdón Prats: "Hay gente que cree que con 40 puntos nos vamos a relajar y no lo vamos a hacer"

Si alguno pensaba que los jugadores del Real Mallorca iban a quitar el pie del acelerador tras conseguir los 40 puntos, Abdón Prats se ha encargado de dejar claro que no ocurrirá. El delantero bermellón, uno de los capitanes del equipo, ha asegurado que llegar a esa cifra solo da confianza y que la plantilla quiere más. "Me encanta mi equipo. Esté en puestos de descenso o Champions, no se habla de los puntos ni de lo conseguido. Los 40 te dan tranquilidad y felicidad en los entrenamientos. Somos conscientes de ello, pero no queremos que se quede aquí. Hay gente que se cree que nos vamos a relajar y no lo vamos a hacer. Nos da confianza e intentaremos ir lo más arriba posible", ha asegurado esta mañana en un acto en la sede de OK Mobility.

"Es un reto bonito, hemos estado en la parte de abajo otras veces y nos toca disfrutar. Todos los equipos se juegan mucho y tenemos que dar lo mejor de nosotros y esperar que el resto fallen. El equipo está motivado y se ha notado que el fin de semana tenemos un partido complicado. El Valencia se juega la permanencia, es un club histórico", ha asegurado sobre la oportunidad de ir a Europa.

El artanenc, uno de los jugadores más queridos por la afición, no está viviendo su mejor temporada. Con apenas minutos sobre el campo, le está tocando vivir la cara más amarga del deporte. "En la vida hay momentos que estamos peor y mejor. Somos humanos y podemos estar decaídos, pero tenemos la experiencia de tirar para arriba y estoy muy bien. Fue un palo no marcar el penalti ante el Espanyol, pero lo importante fue que nos llevamos los tres puntos y estamos ahí arriba en la clasificación", ha apuntado.

Una de las cuestiones en torno a su figura en las últimas semanas ha sido la puerta abierta a salir del club de su vida en algún momento, pero el mallorquín ha admitido que sigue deseando "retirarse en el Mallorca", aunque si su salud mental lo requiere tomará "una decisión".

"Hay momentos en que el cuerpo y la mente no me acompañan. Pero estoy mentalizado y motivado para conseguir el objetivo. Me ha pasado que el míster me ha puesto, he salido a jugar y no estaba. Me digo a mí mismo que es normal, no puedes estar siempre arriba y es muy difícil mantenerlo. Intento estar preparado siempre", ha puntualizado.

Abdón ha aplaudido que más de medio millar de aficionados vayan a estar en Mestalla el domingo para animarles: "El mallorquinismo siempre ha creído. Lo hablamos en el vestuario, es una pasada la cantidad de gente que viene en los desplazamientos y para nosotros es un honor que estén a nuestro lado. Desde 2017 se ha creado una gran comunión y eso se nota".

Sobre la mejoría de los horarios de partidos para el Mallorca, el atacante asume esta situación "con naturalidad" y reivindica el poder de la afición mallorquinista, porque "dicen que no hace ruido y ahí está, que ha cambiado los horarios".

Tras la participación de su compañero Pablo Maffeo en la Kings League, el capitán bermellón ha afirmado rotundamente que no piensa sumarse a esa competición porque no es de su agrado y no está informado sobre ella.