Antonio Sánchez: «Mi situación no es la que imaginaba cuando renové»

Antonio Sánchez (Palma, 1997) no está atravesando su mejor momento en el Real Mallorca. El futbolista de Ciutat, que a punto estuvo de tener que abandonar el club el curso pasado, consiguió darle la vuelta a su situación, incluso renovando su contrato por tres años más. Ahora, en el último parón del curso y con los bermellones inmersos de lleno en la lucha por Europa, se define como un «un hombre de club y mallorquinista», aunque esperará a verano para ver qué decisión toman todas las partes. «No quiero ser ningún problema ni para el Mallorca ni para el míster», afirma.

P-Cuarenta puntos a mitad de marzo. ¿Hablar de permanencia sabe a poco?

R-Es verdad que te pueden incitar a pensar en algo más alto. Pero toca seguir pensando solo en el siguiente partido para no llegar a equivocarte. Ilusiona, pero tenemos que seguir sumando más y ver dónde estamos cuando termine la temporada.

¿Europa es posible?

No es habitual para el club e ilusiona mucho. Ojalá que el equipo siga en esta dinámica y se consiga.

Es inevitable acordarse de empates como ante Osasuna o derrotas como ante el Betis.

Es verdad que esta segunda vuelta nos costó un poco, pero en la primera hubo partidos similares en el que la moneda cayó de nuestro lado. El fútbol no deja de ser justo y cuando acabas la temporada tienes los puntos que has merecido. Es cierto que te acuerdas, pero esperamos que merezcamos muchos más.

Venimos de un partido en el que el VAR dejó a todos sin entender nada.

Es raro. Cuando una acción se revisa tanto… No te acostumbras a que haya este tipo de intervenciones. Por suerte cayó de nuestro lado, que eso ya no es habitual.

Cuando se ve al árbitro hacer el gesto de la pantalla es algo que aterroriza o alegra.

Piensas de todo. Son momentos de nervios. Cuando te favorece es diferente, pero cuando le vemos ir hacia la pantalla es incertidumbre. Y si es como el otro día que se alarga tanto la revisión, pues peor aún.

Antonio Sánchez, jugador del Real Mallorca. / Guillem Bosch

¿Se está perdiendo la magia en el fútbol?

No te acabas de acostumbrar. Por mucho que, como ante el Espanyol, sea a tu favor, se pierde la esencia del momento o ese sentimiento que se genera cuando hay una acción de penalti. Ahora ves que se ha caído en el área, pero hay que esperara ver si lo revisa.

Incluso ya no se puede celebrar un gol tranquilo.

Metes y estás pendiente de la revisión. Es muy raro, pero hay que acostumbrase.

¿Cómo definiría a este Mallorca?

Alegre. Proponemos un buen fútbol sin un sistema muy claro porque hay mucha libertad a la gente de delante. Pueden moverse por donde se le ocurre en ese momento y eso también provoca los partidos que tenemos, muy abiertos y con transiciones.

¿Qué diferencia hay con el Mallorca de Aguirre? El debate no para entre los aficionados.

Aguirre tenía un sistema mucho más claro y una idea más definida, que era no encajar. Y a partir de ahí, ver lo que se podía conseguir. Ahora con el míster es no encajar también, pero la primera idea es ser protagonistas, jugar en campo contrario e ir a por el rival.

¿Qué es lo que más valora en un entrenador?

Un entrenador tiene que ganar partidos. Nosotros venimos como trabajadores y, si la base son victorias, va a ir bien. También tener a alguien que es claro contigo es positivo y te da tranquilidad.

Ha perdido protagonismo últimamente. ¿Cómo se encuentra de ánimo?

Está siendo difícil. Con todos los entrenadores he tenido momentos de participar más y participar menos. Este año está siendo más regular jugar menos, es un momento complicado.

Ha jugado en 23 partidos, pero no es titular desde el 21 de diciembre.

Respeto todas las decisiones y el equipo va muy bien. Pero es difícil porque en parte siento que no se valora el trabajo que hago. He jugado en mil posiciones, también cuando compañeros se han lesionado fuera de mi sitio y siento que no se ha valorado en cierto modo. De todas maneras, esto es el fútbol. En todos los equipos hay gente que no juega.

El club le renovó el año pasado hasta 2027.

Estoy haciendo el trabajo que me toca. Llevo tiempo aquí ya, tengo casi 28 años y mi situación no es lo que yo me imaginaba cuando renové. Y más en la situación en la que lo hice, que prácticamente estaba fuera del club. Conseguí darle la vuelta a la situación y mi idea a lo mejor era otra. Ahora solo queda aportar en lo que se me permita y cuando se me necesite. De cara al verano ya veremos.

No descarta un cambio de aires entonces.

No, pero no porque yo lo diga. Si tienes un jugador con el que no cuentas… Lo dicen los minutos que estoy jugando. Estoy abierto a que el club me diga cualquier cosa. No quiere ser ningún problema ni para el Mallorca ni para el míster.

Fue una muestra de confianza que le renovasen por tres años.

Tenía muchas ganas cuando lo acepté, sobre todo al ver la confianza que me daban renovando tres años. Me sentí como uno de los jugadores importantes de la plantilla, pero es verdad que no se ha dado. El club renueva a un futbolista que va a acabar su contrato con 30 o 31 años. Me parece un paso importante de ellos hacia mí y estoy encantado. El fútbol da muchas vueltas y tampoco quiero hacer ninguna locura. Los momentos difíciles van y vienen. Solo queda esperar a que la temporada termine y ya veremos que me dice el club o el entrenador y ver qué es lo mejor para todos.

¿Cómo se gestiona esta frustración?

Para mí es fácil. Estoy aquí en casa y a la familia cerca, que siempre ayuda. Sobre todo lo enfoco en que mi compromiso es con los compañeros y el club. Por mi forma de ser no se me pasa por la cabeza tener gestos feos o entrenar mal. A mí no me gustaría que hiciesen eso si yo fuese el titular. Respeto a los compañeros e intento dar el máximo de mí. Es verdad que luego llega el fin de semana y no juegas y es complicado. Pero me alegro porque el equipo está como está. Soy mallorquinista y ver al Mallorca así es una alegría enorme.

Antonio esperaba más minutos esta temporada en el Mallorca. / Guillem Bosch

¿Molesta tener la etiqueta de comodín en el campo?

No me molesta si siento que se le da valor al trabajo. Puedo molestarme si cuando ha habido un compañero lesionado he entrado a jugar, pero cuando ha faltado gente en mi posición no. Jugar de lateral me parece perfecto, son minutos para mí y una oportunidad de mostrarme. En mi posición a lo mejor no he tenido tanto la oportunidad y ha habido de todo durante la temporada. Jugar en cualquier puesto no me importa, de hecho creo que habla bien de mí.

Destaca por el esfuerzo en el campo. ¿En qué se parece el Antonio futbolista al Antonio en casa?

(Se ríe) En nada. Fuera del campo soy todo lo contrario. Soy muy pausado. A veces mi novia me lo dice «que en el campo no para y en casa muy tranquilo». En el campo es donde siempre me he expresado. Y ahora con mi hija es difícil estar tranquilo, pero no me parezco.

¿Se siente querido por la afición?

La verdad es que sí. Cuando el equipo está bien se genera un buen ambiente y es precioso ir por la calle y que haya tanta ilusión. No siempre ha ido así de bien y es bonito.