Maffeo y el niño Montoro para normalizar la Kings League

«En esta Liga, yo haré la función de Javier Tebas, pero sin votar a Vox». No, no, no voy a meterme en ese charco, promovido por el popular, polémico, millonario (investigado) Gerard Piqué, ni criticar, o sí, una competición que más me parece, es, un show, un circo, un ‘Sálvame’ futbolístico, un videojuego en directo, que un auténtico deporte.

El deporte es otra cosa. El fútbol es deporte; la Kings League es puro entretenimiento, teatro, fiesta, trampa, feria, las perdices disparando a las escopetas. Eso, una feria con tiovivos, Dragon Khan, presentadores y animadores más cercanos al festival de Eurovisión o San Remo, que al auténtico fútbol, que no tiene nada que ver.

A partir de aquí, es evidente que me parece de fábula, correcto y hasta una buena idea que el joven y televisivo ‘influencer’ Miquel Montoro («¡Hostias, pilotes! Que són de bones! M’encanten!»), el mismo que nos enseñó, hace ya varios años, a pelear y comer la naranja («para curarse el resfriado hay que comerse la parte blanca que está pegada a la fruta, es lo que cura»), sea una de las estrellas, novedades, del duelo entre Kunisport y Porcinos de este domingo. Me cuadra. Es más puede que Gerard Piqué o Ibai Llanos le den una sección, en el descanso de los partidos (total, en esos partidos entra todo), en la que promocionar la agricultura, la pesca y la ganadería.

Hasta aquí ¿verdad? todo correcto. Otra cosa es que uno de los futbolistas más valiosos, por decir algo, del Real Mallorca, Pablo Maffeo, por el que, dicen, hablan, se publica, el Betis está dispuesto (yo no me lo creo) a pagar 8 millones de euros, se convierta, farde y publicite (él y el ‘Mallorqueta’) que va a ser el primer futbolista profesional, es decir, el primer futbolista ‘de verdad’ (lo que da a entender que los que participan en la Kings League, no lo son o son ya unos exfutbolistas) en tomar parte en un partido de semejante ¿competición?, bueno, eso show, espectáculo, teatro con trampas.

Miren, lo más preciado de un equipo de fútbol, aunque Florentino Pérez y Joan Laporta crean que es su estadio o, incluso, el nombre, la historia, su vitrina, es la integridad física de sus futbolistas. Ese es su capital. Eso es lo más preciado. O debería serlo. Solamente que exista (y existe, sí, los futbolista se lesionan, incluso de gravedad, entrenándose, calentando…) la posibilidad de que Maffeo se lesione hoy, ya estamos hablando de una imprudencia, de una barbaridad, de un sinsentido.

El eco que ha producido semejante barbaridad deportiva y económica (repito, el Real Mallorca está jugando con su patrimonio) ha hecho que, últimamente, alguien haya hecho correr por las redes, por la nube, que Maffeo «solo» va allí a lanzar un penalti. Pues si va solo a lanzar un penalti, que no vaya. Pero, aún así, se puede lesionar.

Es muy posible que las mentes de la Kings League que han parido semejante idea, todas ellas privilegiadas en cuanto a la creatividad, piensen que Maffeo es a lo máximo que pueden aspirar. Puede, sí. O puede que el Mallorca piensen que el eco, el beneficio a nivel de imagen, de repercusión, crecimiento de marca que proporcione esta mentira, esta farsa, este show, este chiste, especialmente entre los jóvenes consumidores del videojuego real de Piqué y Llanos, sea de tal calado que le salga a cuenta. Total ¿verdad?, el Mallorca solo está aspirando a meterse en Europa.

Acabo, no conozco personalmente y mal que me sabe al espectacular, profesional, sensato y bueno de Jagoba Arrasate pero, desde luego, no me creo, ni de coña, la frase que justifica, que apoya, que defiende semejante show: «Hay que empezar a normalizar estas cosas».

¿Cómo el VAR, verdad, Jagoba, como el VAR? Alguien que, en enero, pronunció la preocupante frase de «me estoy desenamorando del fútbol», alguien que afirma que «el fútbol antes era de los aficionados», no me cuadra que apoye, que defienda y fomente semejante pantomima con jugadores suyos, poniendo en riesgo, no sé si mucho o poco, no importa, su integridad física.

Arrasate mejorando un Kunisport-Porcinos, Arrasate permitiendo que Maffeo lance un penalti en la Kings League, cuando no le dejó lanzar el definitivo frente al Espanyol.

No sé, de verdad, que pasen los payasos.

