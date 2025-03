Takuma Asano: "Ahora siento que realmente he comenzado"

Takuma Asano está de dulce. Ha dejado atrás las lesiones y se ha ganado un puesto en el once titular de Jagoba Arrasate. El japonés ha demostrado su buen nivel de juego, sobre todo tras marcar en Son Moix en los dos últimos encuentros contra el Alavés y el Espanyol, pero reconoce que en su inicio en el Mallorca sintió frustración. "Cuando llegué no podía ayudar al equipo, no podía marcar y luego tuve la lesión, no pude jugar durante mucho tiempo. Sentía que tenía que ayudar más a este equipo, tenía que marcar goles para el equipo y correr más. Simplemente hacer más. Finalmente, pude marcar. Ahora me siento un poco más relajado, siento que realmente he comenzado, que puedo ayudar más al equipo a conseguir una mejor posición", confiesa en declaraciones a los medios del club.

Sobre la situación en la clasificación y tras alcanzar los 40 puntos, asegura que quieren mucho más. "Tal vez algunos jugadores piensen que está bien, que es suficiente. Pero no lo es, tenemos que marcar más goles, ganar más y conseguir más puntos. Tenemos que dar el 100% en el próximo partido y, cuando ese encuentro termine, enfocarnos en el siguiente. Así es como debemos mantenernos, concentrados en el próximo choque”, señala.

Takuma Asano afirma que se siente muy integrado en el vestuario y en el club. "Me adapté rápidamente al equipo. Hablo frecuentemente con mis compañeros, en el campo, pero también fuera de él y voy a cenar con ellos. Siento que es un grupo es realmente amigable y me siento muy cómodo en él. Aprecio mucho a mis compañeros, siempre me han ayudado”, incide.

También reconoce que le impresiona el ambiente en Son Moix. "Me siento diferente en los partidos en casa y los de visitante. Cuando jugamos fuera tenemos que volar a todas partes y no es fácil. Y, por supuesto, en los partidos en Son Moix, los aficionados y la atmósfera son increíbles. Siempre tenemos más energía cuando estamos con nuestros aficionados. Por eso me siento muy bien en los partidos en casa", apunta.

Su adaptación a la Liga después de varios años en la Bundesliga ha sido buena. "Durante los seis años que estuve en Alemania jugué en la Bundesliga. Después vine aquí y me uní a LaLiga, se siente diferente. Estaba acostumbrado a jugar en la liga alemana, pero pensé que si venía a España encajaría bien. Después de llegar aquí, puedo confirmarlo: siento que encajo bien. Me siento realmente bien jugando en LaLiga, el fútbol es muy diferente, pero creo que me adapté bien”, señala.

Y sobre su cambio de vida en Mallorca reconoce que le encanta. "Me siento realmente feliz de estar aquí, me gusta todo de Mallorca. Por supuesto, me gusta el equipo, pero es una ciudad preciosa, con un clima estupendo. La comida también es muy buena", finaliza.