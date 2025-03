Maffeo, protagonista dentro y fuera del césped: de Vinicius a la Kings League

Pablo Maffeo, futbolista del Real Mallorca, se ha convertido en las últimas temporadas en uno de los jugadores más reconocidos por los aficionados. Se ha convertido en mediático, más por sus polémicas con jugadores del Real Madrid como por cuestiones ajenas al césped que por un rendimiento deportivo que en el club, cuerpos técnicos y compañeros nunca han puesto en duda.

Las controversia en torno a la figura de Maffeo comenzó con sus enfrentamientos con Vinicius, jugador del Real Madrid. Desde entonces siempre aparece en el ojo del huracán. Aunque también es verdad que el catalán no se esconde. Sus encontronazos con el brasileño han sido constantes en las últimas campañas.

Un situación complicada para el jugador, que en algunas ocasiones se ha quejado del acoso que ha recibido por las redes sociales y que incluso llevó a cerrar durante un tiempo las mismas por los insultos y amenazas recibidas. Como tras la final de la Copa del Rey que el Mallorca perdió ante el Athletic en abril de 2024.

Esa relación de choque continuo con el Real Madrid y con Vinicius en particular salió de nuevo a la palestra a principios de 2024, pocos días antes de jugar la Supercopa ante los blancos, cuando vio la luz una entrevista al podcast Indómitos TV, realizada en octubre de 2024. En la misma, en tono distendido y de broma habló de su afición por el boxeo y dijo que “noquearía a Vinicius en 10 segundos”. Tras el revuelo causado, Maffeo decidió aclarar en sus redes sociales que era una broma.

Pero el daño ya estaba hecho. Y se vio en la Supercopa de España ante el Real Madrid. En una acción del partido, Maffeo fingió una agresión de Vinicius al inicio del encuentro, cayendo al suelo de forma exagerada, lo que desató críticas por simulación. A lo largo del partido, las provocaciones mutuas fueron una constante, y al final se desató una tangana entre ambos equipos, con el inglés Bellingham agrediendo -le dio una colleja- a Maffeo.

Días después, Maffeo realizó en el entrenamiento del Mallorca gestos refiriéndose a la derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa (5-2 ante el Barcelona), mostrando los dedos en referencia al marcador. De nuevo, en el centro de la polémica y en la diana del forofismo: enfadados los madridistas, encantados los ‘anti’.

Ya en febrero de este año, Maffeo avivó su enemistad con el Real Madrid. Esta vez, hablando de Bellingham, en el programa La Zona 10 de Fibwi Radio. "Me cae mejor Vinicius porque lo ves venir. Es caliente, es como yo y va a entrar. El otro (Bellingham) va por detrás”, afirmó. Declaración que tampoco quedó en el olvido.

Más allá de sus enfrentamientos con el Real Madrid, que le han situado como el ‘enemigo público número 1’ del madridismo, otras situaciones han puesto en el candelero a Maffeo. La más deportiva, su convocatoria con la selección de Argentina. Catalán, de padre italiano y madre argentina, podía ‘elegir’ país al que representar. Y se decidió por la albiceleste, campeona del mundo en 2022.

Y cómo no, en el entorno del mallorquinismo siempre surge en torno a su figura el hecho de que ha querido salir del Real Mallorca en varias ocasiones. “Soy una persona de impulsos y sentía que aquí no estaba bien a nivel personal. Llegó Jagoba y la primera charla que tuve con él le dije que me quería ir. Pero gracias a él y los compañeros me han ayudado a dar la vuelta a la situación. Ahora he cambiado y estoy feliz”, explicó hace un mes.

La Gipsy League y la Kings League

Y hoy, es noticia mundial porque será el primer futbolista profesional que participará en la Kings League. Pero antes de unirse al espectáculo organizado por Gerard Piqué, hace unas semanas fue protagonista por unirse a la Gipsy League Mallorca, torneo similar a la Kings League en el que es presidente de uno de los equipos.

Pero sin duda, su gran golpe mediático va a ser su participación en la Kings League. Maffeo ha fichado por el el Kunisports, el equipo que preside el Kun Agüero. Jugará este próximo fin de semana, aunque su implicación no irá más allá de lanzar un penalti o jugar unos pocos minutos.

