Maffeo explica su presencia en la Kings League de Piqué: «Yo no tuve la idea»

Pablo Maffeo se ha convertido en el protagonista inesperado de la Primera División española de fútbol, al convertirse este próximo fin de semana en el primer jugador en activo en participar en la Kins League. Será este domingo 23 en el partido entre Kunisports y Porcinos, defendiendo la camiseta del equipo del ‘Kun’ Agüero.

El defensa del Mallorca hizo rueda de intervenciones en diferentes medios radiofónicos este miércoles por la noche, en las que explicó cómo será su intervención en este evento. Además, indicó que no ha sido por iniciativa propia: «Yo no fui el que tuvo la idea».

«Soy una persona muy impulsiva. Normalmente estas ideas se me ocurren a mí, pero en este caso ha sido el club con la Kings League», ha explicado Maffeo, quien ha añadido: «Yo salgo de ducharme después de jugar ante el Espanyol y el club con una persona de la Kings League se reúnen conmigo y me lo proponen». «Yo pregunté y el club me dijo que no había problema», explicó en El Partidazo de la Cadena Cope.

«La polémica creada no tiene sentido»

El defensa, que en las dos últimas temporadas ha estado en el primer plano por sus pugnas en el césped con Vinicius y sus declaraciones fuera del terreno de juego, ha confirmado que su participación será mínima para evitar cualquier tipo de lesión: «Tiraré un penalti y algún minuto tendré, pero con el mínimo riesgo posible. La polémica creada no tiene sentido, no hay riesgo de que me pueda lesionar ni de que me pase nada malo». «Se trata de pasar un buen rato y vivir la experiencia y no tanto competir al 100%», ha sentenciado.

«Soy una persona muy impulsiva, que me gusta hacer bromas; entiendo que luego me caigan palos por todos lados pero tampoco me importa, yo soy así, es que tampoco creo que esté haciendo nada malo; el que me conoce sabe cómo soy», comentó, por su parte, en Radioestadio de Onda Cero.

Sobre sus bromas, Maffeo también comentó: «Si es que le toco las narices hasta al míster; me llevo muy bien con él y le pincho un poco pero la verdad es que él me conoce y me lleva muy bien». «El otro día a Valery le cogí su coche y lo escondí en la ciudad deportiva...hay muy buen rollo en el vestuario», concluyó.