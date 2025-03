Muriqi, del infierno al cielo en cuarenta y cinco minutos

Muriqi se convirtió en el protagonista absoluto del Mallorca-Espanyol en las dos áreas, para lo bueno y lo malo. Marcó un gol en propia, falló un penalti y dio el gol de la victoria a los bermellones para sellar la salvación con 40 puntos.

Después de una primera parte en la que nada ni nadie destacó, el segundo tiempo fue una locura en la que reinó, al final, el pirata kosovar. Tras el descanso, casi todo le salió torcido.

En un córner ensayado, Edu Expósito centró un balón desde la izquierda con la derecha, sin una gran presión el kosovar peinó hacia atrás con la mala suerte de que Greif no pudo hacer nada para evitar el gol. Sabía que se había equivocado, pero no bajó los brazos.

Fallaba más de lo normal. No se le veía cómodo, pero cuando El Hilali cometió un penalti claro sobre Mojica, cogió el balón decidido. Lo tiró y lo paró Joan García. No lo lanzó mal, pero el guardameta periquito, que increíblemente no va convocado con España, hizo un paradón. A pesar de los fallos siguió insistiendo y Arrasate confiando en él. No lo quitó, entró Abdón, pero el técnico vasco lanzó un mensaje: cree más en un Muriqi fallón que en Larin. Y su fe lo llevó al acierto.

En el minuto 88, Abdón provocó un penalti, que falló. Pero se tuvo que repetir. Aunque tardaron mucho, concretamente 6 minutos y 43 segundos. El balcánico asumió la responsabilidad del tercer lanzamiento desde los once metros. Cambió el lado del lanzamiento y la altura y consiguió batir al portero catalán con un muy buen disparo. Celebró el gol con la grada, pero también pidió disculpas porque sabía que su actuación no estaba siendo buena.

Con este tanto, Muriqi suma siete en Liga, la misma cifra que consiguió la temporada pasada. Son unos números que todavía están lejos a los quince que logró en la primera temporada completa en la isla, pero parece que siguiendo este ritmo puede llegar al doble dígito a final de temporada. El ‘siete’ demostró personalidad y por qué es el líder del equipo: a pesar de fallar, siguió insistiendo. Y esta vez acabó con el premio gordo. Del infierno al cielo en cuarenta y cinco minutos.

"Al final salió como quería"

"Quería hacerlo yo después del gol en propia y fallar el penalti. Tenía que coger la responsabilidad de ese penalti, meter el gol y celebrar los 40 puntos. Y salió así. Sabía que el portero estaba haciendo una grandísima temporada, pulsa bien en los penaltis. Lo único que podía hacer era ahí, alto, arriba, aunque también hay riesgo en eso. Al final salió como quería”, afirmó el balcánico en declaraciones a los medios del club.

Sobre el partido, aseguró que con la victoria pueden soñar. "Significa que tenemos un gran equipo, con responsabilidad, luchador. Que, aunque estamos detrás y en desventaja, conseguimos lo que queremos, aunque sea en penalti. Ahora llevamos tres partidos seguidos en los que ya estamos manteniendo el nivel del primer tiempo. Me alegro por el equipo, ahora nos toca descansar y sumar en los próximos. A seguir soñando”, finalizó.

