L'opinió de Ricard Pla del Mallorca-Espanyol: Molt de VAR i poc futbol

Com que ja s’haurà parlat abastament del VAR, intentarem centrar-nos en el que és purament futbol, un esport en què juguen onze contra onze i que de vegades és atractiu. Però, d’aquesta atracció, darrerament se’n veu molt poca. Ahir a Son Moix n’hi va haver molt poc, de futbol i de joc atractiu. Les accions mínimament destacables es poden contar amb els dits d’una ma. Tres jugadetes en el primer temps protagonitzades per Dani Rodríguez i Asano, i poca cosa més. Això, pel que fa al Mallorca. Perquè de l’Espanyol no en tinguérem notícies fins a la segona part.

I la novetat va ser que l’equip català anotà un gol, gràcies a la rematada en pròpia porta de Muriqi. Tot això va fer l’equip que defensa un incommensurable Joan Garcia, autor de les millors accions en dues aturades antològiques des del punt de penal. I ara sí, en la millor jugada del partit i en l’única pilota bona que va posar Sergi Darder, el japonès Asano marcà un excel·lent gol, gràcies que s’avançà al seu marcador i en una gran acció de col·locació i anticipació. Aquí s’acabà el futbol: un equip que falla dos penals; un altre que no xuta entre els tres pals, i al final, els tres punts que s’apunta el Mallorca quan tothom donava per bo un altre empat.

Aquest resultat va de meravella per arribar als quaranta punts, la xifra que exigia o demanava Jagoba Arrasate per fermar gairebé definitivament la permanència. Un altre exercici de nervis, imprecisions i poquíssim joc. El que preval, però, és el resultat, que ha estat una victòria inesperada, per trencar la mala ratxa dels empats. A la part de l’Espanyol, però, no deuen estar gens contents, encara que el possible empat els hauria servit de poc per mantenir la calma. Per acabar: com que es fa difícil no parlar-ne, això del VAR és, simplement, un autèntic desgavell.

