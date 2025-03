Jagoba Arrasate: "Ha habido un momento que no sabíamos lo que estaba pasando"

El VAR ha sido el claro protagonista del partido entre el Mallorca y el Espanyol, por suerte para los bermellones ha salido cara. "No me gusta la incertidumbre y parar tanto el partido. Hoy nos ha beneficiado, pero ha habido un momento que no sabíamos lo que estaba pasando. Pero sí me gusta ganar, remontar y celebrarlo con la afición. Cuando el árbitro se lleva la mano al pinganillo lo primero que piensas es que Joan García se ha movido, pero luego te dicen que miran una posible invasión. Entra uno de ellos y uno nuestro en el área por eso se repite. Estas cosas del fútbol moderno no nos gustan", así de claro se ha manifestado el entrenador bermelllón, Jagoba Arrasate tras conseguir la segunda victoria del año.

Con un final de locura, el colegiado, Quintero González, mandó repetir el penalti fallado por Abdón por una invasión de campo. "Muriqi es el lanzador, cuando está Abdón lo es él y en el tercero no sabía el nivel de confianza de cada uno, así que le he dicho a Raíllo que decida él. No sé que han hablado, sé que Maffeo lo quería tirar, pero ya está", ha confesado.

Con este triunfo, el club palmesano suma cuarenta puntos y prácticamente sella la permanencia. "Cuesta mucho ganar y cuando te pones por detrás, más. Hemos hecho méritos para ganar despues de su gol. Nos hemos lanzado con todo y cuando estás cerca del área pueden pasar estas cosas. Puedo entender el sentir del Espanyol, seguramente también me quejaría sin ver las acciones, pero la última polémica es clara. Si entran dos jugadores hay que repetirla", ha zanjado.

El equipo ocupa la séptima posición en un año que todo hace indicar que el octavo podría jugar competición europea. "Estoy muy contento. Tiene mucho mérito remontar el partido. No nos han tirado a puerta y nos hemos puesto 0-1. Nos falta mantener la puerta a cero porque hay que hacer dos goles para ganar y es difícil incluso teniendo dos penaltis a favor. Nos sentimos prácticamente salvados. Tenemos diez partidos para soñar", ha apuntado.

A pesar de la victoria, a Arrasate no le ha gustado el primer tiempo de su equipo. "Hemos estado comedidos porque hemos tenido miedo de perder el balón y de que nos hicieran transiciones. Cuando nos marcan, hemos ido a tumba abierta y hemos jugado los mejores minutos. Hemos hecho logros suficientes como para ganar el partid" ha explicado.

Sergi Darder, que ha dado una asistencia, ha sido pitado durante todo el encutro por los 500 aficionados del Espanyol. "El contexto no es fácil cuando estás en esa atmósfera. Ha cometido errores, pero tiene personalidad. Ha insitido y sabiamos que podían nacer ocasiones de sus botas. Daba sensación de peligro y me alegro mucha por la ovación porque seguro que le ha gustado y que sale reforzado", ha finalizado.