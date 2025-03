Darder: «Salvarse un año en Primera con tanta comodidad es una cosa muy difícil»

La victoria ante el Espanyol ha colmado de alegría al vestuario del Mallorca, que con 40 puntos ya conseguidos ve la permanencia casi asegurada y puede empezar a pensar en Europa. El triunfo se fraguó en una buena segunda parte, en la que se remontó el 0-1 en propia puerta de Muriqi y en la que el árbitro señaló hasta 4 penaltis a favor del Mallorca (uno de ellos se revisó y no se concedió).

El japonés Asano destacó que el partido había sido «complicado al principio», mientras que el mallorquín Sergi Darder señaló que «el primer objetivo está prácticamente cumplido» y agregó: «Si competimos en nuestro máximo nivel somos muy fuertes»

Sergi Darder

El partido

«No puedo negar la alegría que siento, ponemos el 4 por delante, 40 puntos. Esta alegría con toda nuestra afición, partidazo del equipo. Con una segunda parte donde hemos merecido hacer más goles. Pero así es el fútbol, hoy nos ha tocado esta alegría en el último momento y estoy muy contento».

La repetición del penalti

«Al final cada penalti se revisa. Cuando ves que pasan mas de treinta segundos, un minuto, y el árbitro sigue con la mano en la oreja, es porque sabe que algo raro hay. Son situaciones en las que, si la norma se aplica igual para todos, pues bienvenida sea».

Cambio de actitud con el 0-1

«Creo que ha sido una primera parte en la que sabíamos que el Espanyol es un equipo muy peligroso, creo que saber esta virtud tan fuerte que tenían nos ha hecho protegernos un poco de más: siempre faltaban hombres, no acompañábamos tanto para protegernos. Al final, cuando te ves atrás en el marcador no te queda más que ir a por todas y yo creo que ha sido un poco la clave. Sabemos que si competimos en nuestro máximo nivel somos muy fuertes y creo que la segunda parte, a partir del gol, hemos demostrado ser un equipo espectacular, con ambición de hacer una gran temporada. Estamos en camino a conseguirlo».

Sobre la asistencia al gol

«Creo que ha sido un buen centro, un buen remate. Sabíamos el plan de partido: este centro en el segundo palo podía hacer daño. La primera parte me ha costado más, porque no he recibido balón en esta zona para poder hacerlo, pero en la segunda ha ido bastante bien y he podido poner algún centro bueno».

40 puntos

«Creo que el primer objetivo está prácticamente cumplido. Evidentemente, no es matemático, pero cuando ves un 4 por delante te deja la salvación prácticamente sellada. Es para darnos la enhorabuena a todos, no solo a los jugadores, a todos. Seguramente hoy no lo valoremos lo suficiente, pero salvarse un año en primera con tanta comodidad es una cosa muy difícil. Ahora ya, soñar, con humildad, pero creyendo que podemos hacer una buena temporada».

Takuma Asano

El partido

«El partido de hoy ha sido complicado al principio, pero en los últimos minutos, creo que hemos jugado muy bien. Sabíamos que podíamos ganar hoy, era muy importante, por lo que estoy contento».

Cambio de actitud con el 0-1

«Cuando nos quedamos atrás en el marcador, no nos vinimos abajo, seguimos intentándolo. La mayoría del partido fue difícil, pero seguimos adelante y jugamos bien».

Sensaciones

«Estoy contento de haber marcado y haber ganado hoy».