Arrasate asegura que el equipo va "a más", pero que todavía tiene "margen de mejora"

En el partido de mañana entre el Mallorca y el Espanyol hay en juego algo más que tres puntos: alcanzar las cuarenta unidades, pero para ello, hay que ganar al conjunto periquito, adelantándose en el marcador y sosteniendo la ventaja. "Allí está el margen de mejora. Antes un gol nos servía para ganar los partidos y ahora ya no. En 2025 no hemos dejado la portería a cero. El equipo va a más, está siendo competitivo en campos complicados. Hay que mejorar en la soliez defensiva y cuando nos ponemos por delante debemos sacar los tres puntos como en la primera vuelta. No es fácil, pero si recuperamos eso será una gran noticia para todos", ha asegurado el entrenador del bermellón Jagoba Arrasate.

En la convocatoria hay una novedad por sanción. "Tenemos la baja de Copete, los demás están bien. Convocamos a Domènech por si requerimos un atacante más. Hemos tenido molestias durante la semana, pero todos los jugadores están disponibles".

Arrasate está confiando mucho en 15 y 16 jugadores y está dando pocas oportunidades a los menos habituales. "Todos van a ser importantes quedan once partidos todavía y lo bueno es que recuperamos a gente. Veremos cuál es el mejor once, los cambios van a ser importantes y es importante tener a toda la gente enchufada", en alusión a Chiquinho y Valery.

Su rival, el Espanyol, viene un buen momento de forma y augura un partido complicado. "Está sacando buenos resultados, fuera de casa ganó al Alavés hace poco. Es un equipo con las señas de identidad muy claras, y luego no tiene reparos en juntarse sin balón. Ha hecho muchos goles en transición el partido y tienen un buen balón a parado. Si nos exponemos y pueden correr gente como Puado y Jofre tendremos problemas", alerta.

A su entrenador, Manolo González, también le ha dedicado buenas palabras. "Tiene mucho mérito. Lo asciende, ha hecho un equipo muy competitivo y de momento esta fuera del descenso y me alegro por esa gente porque la pasión que tenemos por lo que hacemos, hace que demos lo mejor de uno mismo. A veces hace falta que alguien confie en ti para demostrar lo que tienes", señala.

A la afición también le ha querido mandar un mensaje. "La cantidad es muy importante, pero la calidad lo es más. Queremos que vengan a jugar el partido con nosotros, es el último esfuerzo antes del parón y ojalá lo podamos celebrar juntos a las seis", incide.

También ha opinado sobre el penalti de Julián Álvarez. "A mí me parece muy mala suerte, creo que por suerte, como ha pasado en la Champions en un Atlético-Real Madrid, quiero pensar que van a cambiar la regla porque ya me dirás qué ventaja saca el delantero de esa regla y ojalá sirva para cambiar aunque el daño ya está hecho", ha finalizado.