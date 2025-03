La receta de Sergi Darder para ir a Europa

Sergi Darder vivirá este sábado un partido especial. Lo será porque se medirá al que ha sido su exequipo y a la que considera su casa, el Espanyol. Tuvo una salida truculenta y nada sencilla, pero el de Artà tiene ganas de reivindicarse. Además, el mediocentro del Real Mallorca se encuentra en un buen momento y muestra ambición por el futuro del equipo.

"Si queremos estar arriba, pasará por Son Moix. Basta con mirar al calendario. Tenemos 4 o 5 partidos en casa donde tenemos que sacar los máximos puntos posibles y yo creo que, si en casa nos hacemos fuertes, estamos seguros de que estaremos en esas posiciones", ha reconocido en declaraciones recogidas por el club.

Darder considera de vital importancia conseguir la victoria ante el Espanyol, no tan solo por alcanzar los 40 puntos, sino por marcharse al parón con tranquilidad. "Tenemos que dar mucho mérito a lo que estamos haciendo y es verdad que, si pones este cuatro delante, lo que puedes hacer es salir cada partido con la máxima ambición, como estamos haciendo, pero mirando hacia arriba y no hacia abajo. Así que creo que tiene que ser un partido clave. El parón pueden ser muchos días jodidos si no puedes ganar, pero es verdad que, si ganas y te vas con 40, puede ser una alegría gigante para todos", ha destacado.

El de Artà ha hablado de lo que significa para él medirse al Espanyol: "Es el partido más especial de la temporada. Bueno, el segundo. El primero te diría que es el de Cornellà y el segundo, el de aquí. Pero bueno, con ganas de volver a ver excompañeros, trabajadores… Gente con la que he pasado muchas horas, muchos años, muchos días. Con muchas ganas de que llegue este día y poder saludar a todo el mundo. Evidentemente, a ganar, pero a partir de ahí, desearles también lo mejor a ellos y que ojalá se salven cuanto antes", ha concluido.