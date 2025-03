Serra Ferrer: "El Mallorca ha hecho las cosas bien para pelear por Europa"

"Con humildad, hay que recordar que en Primera División hay plantillas muy por encima del proyecto con el que empezó el Mallorca. Pero el equipo ha sabido hacer las cosas bien y está en el grupo de los que pueden aspirar a este esprint final por Europa. Si logran clasificarse, sería un premio extraordinario para todo el mallorquinismo", ha afirmado Llorenç Serra Ferrer tras recibir el Premio a la excelencia del Consell de Mallorca en una de las categorías nuevas de la vigésimo tercera edición de la Gala de l'Esport, que homenajea a los entrenadores de reconocido prestigio y trayectoria.

Sobre el estilo de juego, destaca sobre todo la solidez del bloque. "El sentido de equipo es lo que más me gusta. El compromiso que tienen, la estructura defensiva tan fuerte y bien trabajada. Además, saben aprovechar bien la creatividad del mediocampo y arriba son peligrosos. Arrasate saca el máximo provecho de cada jugador y se merece el máximo respeto con lo que hace, dice y supone para el fútbol", valora.

También ha opinado sobre cómo afecta el VAR en el fútbol. "Necesita asentarse y pulir algunos aspectos. Aún hay dudas sobre en qué decisiones manda el VAR y cuáles el árbitro. Creo que deben dejar claro que el árbitro es quien tiene la última palabra. Se equivoca, como un jugador o un entrenador, pero si se usa la tecnología, debe ser para asegurar las decisiones de manera justa", explica.

De la propiedad, Serra Ferrer asegura que aunque no tiene "muchos detalles", ni "conocimiento de la situación", visto desde fuera es "buena". Tienen un "equilibrio" entre lo "económico y deportivo".

"Siempre es una satisfacción recibir un premio"

"Siempre es una satisfacción recibir un premio. Que haya gente que piense que lo has hecho bien es una alegría. Es un reconocimiento de la isla, del lugar donde has vivido y donde te sientes mallorquín en todos los aspectos", señala.

Serra Ferrer reconoce que ya no piensa en volver a los banquillos. "Toca descansar. Esta profesión exige mucho tiempo y esfuerzo. Nunca me bastaba el tiempo y eso lo sufre la familia, los amigos y otras cosas importantes. Dar un paso al lado era necesario, pero sigo agradecido a este deporte por todo lo que me ha dado", afirma.

El extécnico destaca las dificultades de su antiguo trabajo. "La intensidad con la que se vive el día a día es lo más complicado. La preocupación por transmitir bien a los jugadores lo que piensas. El fútbol lo desarrollan ellos, pero debes estar seguro de que no te has equivocado, de que has sido justo con la alineación y de que has explicado bien el objetivo del partido. Es un sufrimiento constante", admite.