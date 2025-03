L'opinió de Ricard Pla del Athletic Club-RCD Mallorca: Oportunitat perduda a Bilbao

Treure un punt de San Mamés és un bon resultat per a qualsevol equip, però ahir el Mallorca segurament va perdre una gran oportunitat de tornar amb els tres. L’equip de Jagoba Arrasate no va saber aprofitar la pitjor versió de l’Athletic Club, més pendent de la competició europea contra la Roma que del Mallorca.

Els mallorquinistes no foren inferiors als jugadors bascos, però no tingueren el nivell suficient per, primer, mantenir l’avantatge amb el zero a un de Raíllo i, després, tudar una de les oportunitats més clares.

És incomprensible l’erràtica actuació de Samu Costa en tot el partit i sobretot en una acció que hauria significat, probablement, la victòria pel Mallorca. El portuguès, tot sol a l’àrea d’Unai Simón, va enviar la pilota als niguls quan tothom esperava el gol gairebé cantat i que hauria significat l’un a dos. Samu Costa no va tenir un bon dia: jugà constantment pilotades sense sentit i, en molts de casos, als jugadors rivals.

Una llàstima, perquè ningú no li pot negar el compromís, però el migcampista no sembla estar en un bon moment. Tampoc no tota la culpa és de Costa, perquè l’equip va fer anques enrere just després del canvis introduïts per Ernesto Valverde i va deixar la pilota a l’Athlètic. Tampoc no estigueren gaire fins els laterals, Mojica i Maffeo.

Pel seus costats, va venir l’empat dels locals en una acció fàcilment evitable. Ni amb cinc defenses ni amb quatre el Mallorca no aconsegueix deixar la porteria a zero i li és un caramull treure la pilota jugada des del darrere, detall que pateixen els migcampistes, que tampoc no la poden traslladar a la zona d’atac. En tot cas, el d’ahir a Bilbao va ser la repetició d’altres jornades: una primera part totalment avorrida i una segona, un poc més animada gràcies al dos gols registrats. El Mallorca continua sense guanyar, però tampoc no perd, i, a força d’empats, se situa un poc més a prop de l’objectiu.

