Jagoba Arrasate: "Empatar en San Mamés siempre es un buen resultado"

El Mallorca ha sumado un buen punto contra el Athletic en San Mamés, que le sirve para adelantar al Rayo Vallecano y ocupar la séptima posición, aunque deje un regusto amargo encajar tan pronto después de adelantarse en el marcador. "El punto es justo. Queriamos jugar este tipo de partidos. En el primer tiempo ha sucedido poco porque hemos hecho muchas cosas bien, aunque tampoco les hemos inquietado mucho. La alegría del 0-1 ha durado poco. Si hubieramos gestionado mejor la acción porque la podíamos parar antes, no sé qué hubiera pasado. Hemos tenido una ocasión de Samu Costa muy clara. Ellos con los cambios han achuchado mucho. Empatar en San Mamés siempre es un buen resultado. Intentaremos llegar con 40 al parón", apunta el técnico bermellón, Jagoba Arrasate.

Sobre el posible penalti sobre Dani Rodríguez, afirma que le han explicado por qué no lo han pitado. "El linier me ha dicho que es leve y que no es suficiente. Todavía no he visto la jugada, pero sí la he pedido como todos", afirma.

El equipo bermellón le ha cambiado la cara al mal inicio de año, encadenando cinco partidos sin perder. "Si ganamos la semana que viene tenemos más puntos que en la primera vuelta contra los mismos rivales. Es normal tener una mala racha. Llevamos cinco partidos sumando y haciendo partidos meritorios como el de hoy, sabiendo que en la segunda vuelta teníamos y tendremos partidos complicados lejos de casa", incide.

Los dos minutos en los que se producen los goles, deja a Jagoba Arrasate dos lecturas diferentes. "Tenemos que explotar el balón parado. Está bien ejecutado por Darder en el lanzamiento y por Raíllo en el remate. Es un buen gol. La rabia es no poder parar antes la acción en la que nos marcan. Es una pérdida nuestra y por dentro podríamos haber interrumpido la jugada. Luego, cuando ellos corren es casi imposible", señala.

Muriqi encendió las alarmas al tirarse al suelo pidiendo la entrada de las asistencias. "Tenía una hiperextensión de la rodilla. Luego un golpe. Nos hemos asustado un poco, ha dicho que estaba bien y lo hemos cambiado por fatiga. Ante equipos que defienden hacia adelante con la línea alta nos da mucho", reconoce.

Tras medirse once veces a Valverde, Arrasate solo ha perdido en una ocasión. "En los enfrentamientos directos, los resultados son positivos. Hemos sacado varios empates meritorios, no es fácil jugar aquí. Allí están los números del Athletic en casa. Teníamos claro el plan. Lo hemos desarrollado y hay que darle valor al empate", finaliza.