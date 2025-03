Jagoba Arrasate: "Lo de Robert es un palo, lo vamos a perder varias semanas"

Jagoba Arrasate lamenta mucho la baja de Robert Navarro. El extremo, quizá uno de los jugadores con más talento y desequilibrantes de la plantilla, estará fuera varias semanas por una rotura en el abductor y, por tanto, no estará mañana ante el Athletic Club en San Mamés. "Lo de Robert es un palo, parece una lesión importante y lo vamos a perder varias semanas. Es una rotura y tendremos que esperar", ha comentado el técnico bermellón en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Es un jugador que ahora no lo tenemos. O estaba en el once o era el primer cambio. Nos tenemos que olvidar ahora de él y pensar en soluciones", ha añadido acerca de la importancia del catalán en su plan de partido.

La baja de Robert, unida a la precaución con Dani, que ha entrado en la lista pero entre algodones, invita a pensar que Arrasate optará de nuevo por una defensa de cinco. "Valoramos volver a jugar con tres centrales o que vuelvan a jugar Samu y Manu Morlanes. Son dos jugadores muy importantes. Si están mejor lo normal es que vayan entrando. Un entrenador baraja todas las opciones en función del rival y de nosotros mismos. La clave es acertar antes del partido, porque después lo hacemos todos", ha destacado.

El nuevo San Mamés no se le da nada bien al Mallorca, que solo ha conseguido un empate y el resto derrotas. Arrasate sí que sabe lo que es ganar allí como técnico de Osasuna. "Las veces que he ganado lo he hecho sufriendo una barbaridad. Es de los campos más complicados y tienen muy claro a lo que juega. Son un martillo pilón, no te dan respiro y encima tienen una gran afición. ¿Cómo se gana? Haciendo un partido casi perfecto y teniendo más efectividad de la que tuvimos el otro día", ha analizado.

El de Berriatua cree que estar en medio de la eliminatoria de Europa League no afectará a los de Ernesto Valverde: "Vienen de un partido muy exigente, pero si están cuartos en Liga es porque saben convivir con una competición europea. Habrá que hacer un partido perfecto allí para sumar".

"Son muy fiables en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio… Seguro que están pensando en el partido de mañana. Les hace mucha ilusión el del jueves, pero todo lo que sea mantener esa posición en Liga es un éxito rotundo".

"Espero el Athletic de siempre. Tienen dos bajas importantes, pero tienen una gran plantilla y un gran entrenador. Espero un equipo reconocible, que va a salir a ganar y que nos va a apretar muchísimo. Nos tendremos que defender de esas acometidas, pero también atacarles para que puedan correr hacia atrás", ha añadido.

Por otro lado, cuestionado sobre la irregularidad en el rendimiento de Cyle Larin, Arrasate le ha echado un capote al canadiense. "Es muy importante para nosotros y es muy complicado ser regular en ataque. Cuando eres extremo o delantero y tienes que hacer goles dependes de muchas cosas. Es un jugador que lo tenemos ahí. No está desactivado y vamos a necesitar a todos. Si tenemos los puntos que tenemos ahora en parte es gracias a Cyle", ha concluido.