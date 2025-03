Nash explica por qué se compró el Mallorca y su vinculación con el equipo: «Soy un aficionado más»

Steve Nash, exestrella de la NBA y accionista del Real Club Deportivo Mallorca, ha destacado su especial relación con la entidad bermellona, en la que ha invertido y colabora al igual que hace con los Vancouver Whitecaps de la MLS. Además también ha revelado su conexión con la isla y revela cuándo cómo conoció a tenista Rafa Nadal, de quién resalta que es «un tipo genial» y un «deportista increíble»

Nash, en una entrevista concedida a Josh Donaldson, de Flashcore.es, asegura que está en contacto con el club bermellón, pero que principalmente disfruta siendo un aficionado y aprendiendo sobre el negocio del fútbol desde su perspectiva de inversor. Afirma que esta experiencia le resulta educativa y divertida, destacando su pasión por el deporte más allá del baloncesto.

En una extensa entrevista, Nash habla de cómo vivió, tras su retirada, sus etapas ocupando puestos en la selección canadiense y en los Golden State Warriors, antes de convertirse en el entrenador jefe de los Brooklyn Nets. También repasa la actualidad, hablando de actuales jugadores de la NBA como Stephen Curry, Jokic o Doncic. Y destaca, entre otros, a Messi.

En cuanto al fútbol, reconoce que es aficionado desde siempre del Tottenham Hotspur, aunque desde hace unos años es accionista del Mallorca. Sobre su llegada al club bermellón, recuerda: «El grupo propietario de los Phoenix Suns estaba buscando comprar un equipo en Europa. Yo, ya sabes, me retiré».

Y explica que el grupo inversor con el que entró en el accionariado, entonces comandado por Robert Sarver, «había mirado alrededor del Reino Unido, pero se dieron cuenta de que incluso los equipos de Championship son realmente caros, con mucho riesgo; vas a pagar muchas pérdidas cada año hasta que llegues a la Premier League. Así que tienes que hacer un desembolso de capital mucho mayor que el precio del club. Cambiaron entonces su enfoque a España, miraron algunos equipos y terminó siendo el Mallorca».

«Lo que es un viaje impresionante, es un hermoso club con más de 100 años de historia, con una cultura única en las Islas Baleares, hermoso lugar», añade Nash, dejando entrever su implicación con el proyecto del Mallorca: «Para nosotros, conocer la cultura, la historia, la tradición, el club, la zona, ha sido un lugar muy especial y un viaje muy afortunado. Y luego, ya sabes, el éxito ha sido grande. Pero el sentimiento y el vínculo con la zona y la historia del club han sido extraordinarios».

En cuanto a su día a día con el Mallorca, admite que ha ido a menos desde que se convirtió en entrenador. «Cuando empezamos, yo estaba en la junta directiva y luego, cuando fui entrenador, tuve que dejar la junta; demasiado ocupado, pero siempre estoy en contacto con el presidente [Andy Kohlberg] y él nos mantiene conectados». «En este momento, soy un aficionado, veo los partidos el fin de semana y sigo al equipo. Y eso es genial», asegura.

Rafa Nadal

Steve Nash también cuenta que ha tenido la oportunidad de ver jugar en persona a Rafa Nadal, tanto en Mallorca como en otros lugares, y destaca cómo el mallorquín ha elevado el tenis a otro nivel con su talento y dedicación. «No estoy en contacto (con él), pero me he encontrado con él algunas veces. Ya sabes, su tío Miguel [Miquel Àngel] jugó en el Mallorca, en el Barcelona y con España también. He visto a Rafael en algún partido, en la final de la Copa del Rey, y también he visto a su padre y a su tío Toni en diferentes partidos. Son seguidores y son mallorquines de verdad. Siempre apoyan al club y es un lugar en el que hay futbolistas excelentes que proceden de la isla», explica, y destaca la anomalía de la influencia de Mallorca en el deporte: «Rafa, Carlos Moyà, otros atletas y otros deportes. Así que para ser un lugar tan pequeño, tiene un patrimonio deportivo increíble y nadie más grande que Rafa».