Jaume Costa y su anécdota con Javier Aguirre: «Casi lo veo morir»

Jaume Costa, exjugador del Real Mallorca que ahora milita en el Albacete de Segunda Division, fue el protagonista de una entrevista en el podcast Offsiders, en el que relató anécdotas de su extensa carrera y de cómo ha vivido su paso por los diferentes equipos. El valenciano, que ha estado lesionado cuatro meses, también habló de su paso por el Real Mallorca y de Javier Aguirre, protagonista de una de la situaciones más inesperadas que le ha tocado vivir.

«Pensé que iba rebotado y encontré un vestuario increíble. El primer año nos costó más, porque venían de Segunda», arranca Jaume Costa sobre su paso por el Mallorca, por el que firmó «dos años y luego me renovaron un tercero». «El director deportivo me ofreció seguir en el organigrama, pero le dije que no, que no estaba tan tieso como para retirarme», recuerda el valenciano, que añade: «Para mí es un orgullo esos tres años, que toda la gente te quiera y te valore… y que en el club quieran que te quedes, para mí es lo más importante. Significa que has hecho las cosas bien».

Costa también recordó la Copa del Rey, en la que el Mallorca llegó a la final: «En cuartos nos tocó el Girona, que nos había metido 5 en Liga. Y cuando le mettemos 3 en la primra parte y pasamos a semifinales, era un triunfo». «Nos tocó la Real Sociedad y en la primera parte, en casa, fallaron 200 ocasiones y fuimos a la vuelta empatados… Nosotros ya habíamos ganado», añade el lateral zurdo a modo de explicación sobre cómo se vivió aquella famosa tanda de penaltis en Anoeta, en la que los mallorquinistas parecían estar jugando.

Fue en el desayuno

En cuanto a su anécdota con Javier Aguirre, técnico del Mallorca entonces, el valenciano recuerda cómo vivió ese momento. «Era un personaje de mucho cuidado», asevera Jaume Costa, que sorprende con un «casi lo veo morir».«Un día se atragantó con el pan, en el desayuno. Estaba yo entrando y lo veo allí,con el médico detrás haciendo la maniobra… Se había atragando con el pan y empezó a beber agua, que los médicos dicen que es contraproducente, y allí lo veo, sacando toda esa agua por la boca; ‘este tío está meando por la boca’ pense´», agregó.

Costa asegura que Aguirre «era muy cercano». «Conmigo fue un padre, como un segundo padre. Me trató muy bien», afirma el valenciano, que recuerda: «En la DANA fue de los entrenadores que me llamó para ver si yo y familia estábamos bien».

También tuvo palabras de agradecimiento para Luis García: «Fue quien me llamó para ir a Mallorca. Hizo que viviera esos tres años maravillosos en Mallorca. La calidad de vida es top. Es una ciudad y una isla que las personas tienen que ir alguna vez en la vida».