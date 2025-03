Una segunda parte del Mallorca difícil de entender

Nadie sabe qué le pasó al Real Mallorca tras el paso por vestuarios en el partido frente al Alavés. La imagen del primer tiempo poco o nada tuvo que ver con la segunda, aunque tuvieron un denominador común: la falta de puntería. Con haber tenido un poco más de acierto, en especial Vedat Muriqi, la victoria seguramente habría caído de parte de los locales. Pero no todo fue la incapacidad de marcar un segundo gol.

Jagoba Arrasate, tras el partido, fue la viva imagen de la frustración, un sentimiento generalizado entre el aficionado mallorquinista. Entró a la sala de prensa de Son Moix con gesto contrariado y enfadado por un partido en el que, sin hacer las cosas bien, podría haber caído de su lado. «Tengo que analizar bien para saber lo que ha pasado en la segunda mitad», aseguró el de Berriatua.

Porque el equipo se desconectó durante veinte minutos. El tiempo que necesitó un flojo Alavés para lograr el tanto del empate para después, atendiendo a los cambios que realizó Eduardo Coudet, defender la ventaja.

La historia pintaba bonita tras la primera mitad. No fueron 45 minutos brillantes, ni mucho menos, pero el Mallorca se marchó a vestuarios con un gol de ventaja y teniendo controlado a su rival, que llegaba con el agua al cuello a la isla. Pronto el conjunto bermellón obtuvo la ventaja gracias a un gran gol de Asano. Un tanto que permitió ver los mejores minutos, aunque la falta de gol impidió que el marcador aumentase.

Muriqi tuvo dos. Primero tras quedarse con el balón en la frontal del área y toda la portería para él. Remate excesivamente cruzado. Y luego con un mano a mano que intentó resolver picando el balón y que tampoco acabó en gol.

El Mallorca ganaba, pero algo se respiraba en el ambiente. Tantas ocasiones perdonadas suelen acabar mal. Y bastaron unos pocos minutos del segundo periodo para comprobarlo. Todo lo que había salido bien en el primer periodo comenzó a fallar.

Resumen, goles y highlights del Mallorca 1-1 Alavés de la jornada 26 de LaLiga EA Sports

El equipo empezó a acercarse demasiado a su propia área. Las ayudas en las marcas no llegaban y el balón duraba entre poco y nada en los pies. El viento, incómodo todo el choque, también tuvo su parte de culpa y los bermellones empezaron a congelarse, a dar señas de que no sabían qué estaba pasando e intentar animarse unos a otros, pero las piernas no respondían.

Un regreso ‘estrellado’

Samu Costa, que regresaba, lo hizo con una acción que no le dejó en buen lugar. Tras despejar un balón, se olvidó de seguir cubriendo a Kike García, que solo tuvo que empujar la pelota segundos más tarde para poner el 1-1 en el electrónico. Los nervios comenzaron a invadir el terreno de juego y la grada, desesperada por lo que veían como una victoria clara y sin entender qué estaba ocurriendo.

Arrasate lo intentó todo, metiendo a sus tres delanteros en el campo tras haber quitado a Asano por cansancio y Navarro por precaución. Pero de nada sirvió. Los jugadores entonaron el ‘mea culpa’ al final del choque, sabedores de que no habían estado bien. Hay muchos errores que corregir y virtudes que potenciar antes de acudir a San Mamés, donde no se perdonan las distracciones.

