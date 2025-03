Takuma Asano se estrena con una obra de arte

Pocas formas hay mejores para estrenarse como goleador en un equipo que con el voleón de Takuma Asano, que además sirvió para poner el 1–0 entre el Mallorca y el Alavés. Lo malo es que el partido acabó en empate cuando parecía que se pudo sentenciar en el primer tiempo y los bermellones perdieron la oportunidad de ganar dos partidos seguidos en Son Moix.

El extremo japonés por fin ha visto portería con el cuadro bermellón después de llegar el verano pasado y jugar dieciséis partidos entre Liga, Copa del Rey y Supercopa. Lo estaba acariciando, y es que solo el palo de la portería del Sánchez Pizjuán evitó que no fuera en la jornada anterior.

El ‘jaguar’ solo ha jugado nueve partidos de titular en todo el curso, pero se ha vuelto a convertir en un indiscutible para Jagoba Arrasate. Empezó la temporada como un tiro, ya que en tres de los primeros cuatro encuentros salió de inicio, y ante el Leganés ya tuvo un poste.

Pero una lesión en los isquiotibiales lo tuvo alejado de los terrenos de juego desde el 17 de septiembre hasta el 3 de diciembre. Este es el motivo principal por el que le ha costado regresar al once inicial. Casi dos meses después, con una recaída incluida, le obligó a coger ritmo de competición poco a poco. Asano enlaza por primera vez en el equipo tres titularidades consecutivas y dado su buen rendimiento parece que seguirá varias jornadas más saliendo de inicio.

Al ‘jaguar’le faltaba el gol que sí demostró con el Bochum alemán la temporada pasada, en la que anotó siete. «Estoy muy contento de haber marcado para el equipo, no he podido ayudar antes, pero hoy he anotado. No hemos podido ganar, pero sumar un punto también es importante. Tengo que seguir jugando al cien por cien en los próximos partidos», aseguró en declaraciones a los medios del club.

Sobre haber dejado escapar la victoria, afirmó que no hay que martirizarse. «No hay que sentirse mal, solo aprender del partido de hoy para ganar y centrarnos en el próximo», reconoció Asano.

