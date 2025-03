L'opinió de Ricard Pla del RCD Mallorca-Alavés: Partits destinats a l’empat

N’hi ha molts d’aquest estil a la lliga, però el de Son Moix estava destinat a l’empat gairebé des del primer minut. Tot i l’extraordinari gol del japonès Asano, el Mallorca va deixar escapar la victòria, perquè va ser incapaç de controlar el joc i mantenir la pilota més enllà de cinc o sis segons.

A priori, situaríem l’Alabès i el Mallorca al mateix nivell, però l’Alabès va ser més bon equip, sobretot a la segona part, quan els de Vitòria hi varen posar més intensitat i més ganes que el Mallorca. Per tant, ningú no podrà discutir que tant l’un com l’altre es meresquessin el punt, encara que tampoc no fa content ningú. En general, encara que el Mallorca s’avanci, té la tendència a donar per bo el gol i no sap administrar, ni tan sols augmentar l’avantatge.

El dia de la visita de Las Palmas, la cosa va sortir molt bé, amb tres gols, però ahir no va tenir la vivor necessària per imposar el seu joc, que, tot s’ha de dir, és molt pobre. Un altre detall que no passa desapercebut és la nul·la incidència que tenen en el joc els homes que surten de refresc. Les reaparicions de Samu Costa i de Morlanes no serviren per a res, ni tan sols per acabar el partit amb tres davanters: Muriqi, Larin i Prats.

L’entrenador ja no sabia què fer i si hagués tengut més homes punta, els hauria posat. Però la sensació és que jugant tot el temps i encara més, i vista la poca punteria que tenen, hauria estat igual. La dita de “si un equip no pot guanyar, almenys que no perdi” seria una observació ben aplicada al Mallorca.

Ara bé, la realitat és que els mallorquinistes perderen una oportunitat excel·lent per acostar-se un poc més a la puntuació que garanteix la permanència. En tot cas, un altre partit que no passarà a la història en aquesta sumptuosament anomenada la millor lliga del món. Ara el Mallorca s’haurà de llepar la ferida diumenge que ve a San Mamés. L’Athlètic Club cerca fermar la Champions. No cal dir res més.

