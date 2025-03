Jagoba Arrasate: "Hemos hecho un partido para ganar"

El Mallorca ha perdido una oportunidad para dar un golpe encima de la mesa sobre sus aspiraciones europeas tras empatar contra el Alavés en un encuentro que no deja el mismo buen gusto que las tablas de la jornada anterior contra el Sevilla. "El valor de los puntos es el mismo a nivel clasificatorio, las sensaciones no. En el segundo tiempo hemos estado peor, pero hemos hecho un partido para ganar. Te vas fastidiado por no mantener la portería a cero, por empatar y porque el partido ha quedado abierto al final. Es un punto más, pero las sensaciones no pueden ser buenas al tener tan cerca la victoria", asegura el técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate.

En el primer tiempo, el cuadro bermellón pudo dejar muy encarrilado el encuentro, pero su mala segunda parte lo llevó a encajar el gol del empate. "En la primera parte hemos estado bien, incluso pudimos marcar el 2-0. Tras el descanso, ellos dan un paso al frente. Nosotros hemos fallado unos cuantos pases y hemos jugado de una forma más directa, han acumulado más gente en campo rival y el partido se ha igualado. Cuando empatan te entran dudas de ir a por el choque o mantener lo que tienes y se ha abierto. ¿Por qué no hemos dado continuidad al primer tiempo? Seguramente ellos van perdiendo y dan un paso al frente y arriesgan más, pero podíamos haber estado mejores", explica.

A pesar de dejar escapar dos puntos, el equipo suma cuatro encuentros sin perder. "El salto lo das con victorias. Todo el mundo se juega mucho y no hay partido fácil. Lo bueno que es que tampoco hay ningún partido o plaza imposible. Ojalá en Bilbao podamos sumar", confiesa.

Desde el 21 de diciembre de 2024, el equipo de Jagoba Arrasate no deja la portería a cero. "Me preocupa. No podemos ir a partidos de muchos goles, aunque hoy hemos podido hacer varios. Al final cuando te pones por delante necesitas más solidez. El Alavés no nos ha generado tanto en juego, pero sí la sensación de hacernos daño. Es algo que tenemos que mejorar porque la primera vuelta ha sido buena en parte por la solidez defensiva y lo llevamos arrastrando porque hace muchos partidos que no dejamos la portería a cero", incide.

Uno de los problemas del partido ha sido los fallos en las ocasiones claras, sobre todo de Muriqi. "Venía de hacer tres goles en una semana y estaba con confianza. Ha tenido claras, pero sin acierto, ha sido más por la toma de decisión, que creo que en algunas jugadas no ha sido la mejor", razona.

Sobre el primer tanto de Takuma Asano Arrasate está seguro que ha sido un "golazo". "Seguro que le dará confianza. Es una buena noticia como la vuelta de Samu Costa y Morlanes. Por los esfuerzos, el japonés y Robert Navarro aguantan el mismo tiempo: 70 minutos", señala.

Los partidos del sábado invitaban al optimismo sobre las opciones europeas del Mallorca. "Tenemos que hacer nuestro camino. Ojalá consigamos el primer objetivo que es la salvación y podamos ilusionarnos con otras cosas", finaliza.