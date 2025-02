L’Opinió de Ricard Pla del Sevilla-Mallorca: El coratge també suma

Jugar amb cinc defenses perquè un d’ells marqui el gol que suposa l’empat no és mala idea. A falta de davanters, i de punteria, va haver de ser un central, Martin Valjent, que aconseguís que el Mallorca no tornàs de buit de Sevilla.

El partit, més o menys controlat per l’equip de Garcia Pimienta, tenia un clar color blanc durant tota la primera part i ben entrada la segona. Així i tot es veia que els andalusos donaven per bona la mínima avantatge de l’un a zero perquè es tiraren uns metres en darrera. El Mallorca ja va avisar amb una rematada al pal d’Asano, però no va ser fins l’entrada de Navarro que l’equip s’ho va creure.

El jugador català agafà la responsabilitat i sense massa manies tirà de l’equip i el Mallorca s’ho comença a creure. A banda de fer jugar als seus companys, Navarro va tenir dues clares oportunitats que donaren oxigen fins que arribà l’empat de Valjent. Però la realitat és que el partit va ser un despropòsit de cap a peus. No tenim les estadístiques, però deuen fer fum vista la quantitat d’errades, accions mal executades, pilotes al contrari, mals controls...en definitiva un joc, dels dos equips, que poc te a veure amb una Primera Divisió un poc seriosa. Els dos gols varen ser precedits per dues faltes que segurament els dos entrenadors diran que es podien haver evitat.

En definitiva, un altre sessió futbolística que no passarà a la història amb dos equips que finalment s’han assemblat molt. Per la part que ens preocupa, haurem de rescatar el nou, o vell, plantejament que va posar en pràctica Jagoba Arrasate. El tècnic basc va tornar a la fórmula que utilitzava el seu antecessor, Javier Aguirre, situant tres centrals i dos laterals i el resultat no ha estat dolent del tot. Veurem si davant l’Alabès, a Son Moix, es repeteix la tàctica. El gol en el temps afegit ha de significar una injecció de moral.

