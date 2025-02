Jagoba Arrasate: "Se está demostrando que estamos siendo ambiciosos"

Tras rescatar un punto en el tiempo de añadido con un gol de Martin Valjent, el técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, asegura que este empate es "muy importante", pero que todavía no han conseguido el primer objetivo, que es la permanencia y que no pueden mirar a Europa. "Tenemos 35 puntos y no estamos salvados. Hasta conseguirlo, no podemos cambiar el discurso. Se está demostrando que estamos siendo ambiciosos, como en la primera vuelta. Hemos pasado un bache que todos los equipos podemos tener y también estuvimos mal. Llevamos tres semanas seguidas sumando, pero no nos podemos dormir. El domingo tenemos que demostrar ante nuestra afición que queremos hacer cosas importantes", incide.

Este empate que ha llegado en los últimos instantes del partido, tiene un buen gusto. "Sabe a victoria por cómo ha sucedido en la prolongación, en una jugada rara y con un protagonista inesperado. Hace justicia porque hemos tenido ocasiones más claras que ellos, por nuestra insistencia y por los cambios que han aportado. Hemos tenido el premio del gol, estoy contento por los jugadores", señala.

A pesar de ir perdiendo, Arrasate mantuvo los tres centrales durante todo el partido para controlar el juego ofensivo del Sevilla. "Teniamos clara esta forma de jugar. En Villarreal jugamos con cuatro y teníamos desajustes. El equipo de Pimienta abre mucho el campo y luego con los interiores pican mucho. Entendiamos que con cuatro no sería suficiente para defender la amplitud y para tener ayudas ante Lukebakio y Vargas. Hemos mantenido los tres centrales a pesar de ir por debajo en el marcador para liberar a los carriles", explica.

Como en la salida al campo del Atlético de Madrid, Arrasate apostó por una línea de cinco defensas. "El Sevilla ha tenido volumen de tiros, pero no recuerdo paradas de Greif. No han estado tan cómodos. El plan de partido ha ido bien. Igual los cambios se podían haber hecho antes. Son cosas que pasan, tomamos decisiones contínuamente. Estoy contento por la actitud, los cambios, el empuje y el punto".

Arrasate alabó el buen estado de forma de Robert Navarro, que al entrar desde el banquillo, el equipo mejoró considerablemente. "Merecía jugar, entendía que por el dibujo y la estructura tenían que jugar Asano y Dani. Lo normal es que el domingo que viene juegue. No sé si hay alguna posibilidad de que siga, pero tenemos que disfrutar en estos trece partidos que queden de él", finaliza.