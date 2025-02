Valjent: «No soy de marcar mucho, no sabía qué hacer»

El central eslovaco Martin Valjent, autor del gol del empate del Real Mallorca (1-1) en el minuto 90 contra el Sevilla, se mostró feliz por haber marcado, algo que no hacía desde 2020, su primer gol en Primera División y, sobre todo, por el triunfo de su equipo y por «sacar un punto en un campo muy complicado».

«El equipo lo ha intentado todo en el segundo tiempo y, al final, ha llegado el gol en la prolongación. No soy de marcar mucho, incluso no sabía qué hacer (después de anotar), pero me quedo con el gran trabajo de los compañeros y con la alegría de sacar un punto muy importante», ha señalado en los micrófonos de Dazn el bermellón.

Sobre las opciones del conjunto bermellón de luchar por una plaza en la competición continental, el zaguero del Real Mallorca ha sido prudente: «Hay muchísimos equipos ahí para Europa». «En los últimos años el Mallorca no ha podido luchar por algo tan bonito», ha señalado, y ha añadido: «Vale la pena hacer un esfuerzo extra para intentar conseguirlo».

Martin Valjent también indicó que en el gol del Sevilla, marcado por Kike Salas en la prolongación del primer tiempo, protestaron «la acción previa» al considerar que «no fue falta» porque «no ha habido contacto» con el contrario, «pero el árbitro toma sus decisiones y nada más».

Omar Mascarell: «Hemos merecido más»

«Es una satisfacción enorme, el equipo ha hecho un gran trabajo. Estoy contento», ha señalado Omar Mascarell al término del partido en Sevilla. «Hemos tenido las ocasiones más claras y hemos merecido más», ha afirmado.

«Hay que quedarse con el trabajo y que el equipo ha luchado hasta el final», ha destacado el inerfeño, que ha resaltado los cambios: «Somos un equipo y todo el mundo está muy enchufado. Los partidos son muy largos y los cambios son importantísimos. Hoy han dado mucho oxígeno».

«Nos alegramos muchísimo por Valjent, y además es un gol muy importante para seguir en la pelea», ha explicado Mascarell, en referencia a la lucha por una plaza europea.

El centrocampista se ha mostrado «muy cabreado» por la falta que originó el 1-0 del Sevilla: «Ha sido justo antes del descanso, adivino el lado y toco el balón, pero el árbitro pita falta. El fútbol es así. A veces no salen las cosas como queremos, hay que respetarlo».

Por último, ha incidido en que el Mallorca ha hecho «tres partidos buenos» en las últimas tres jornadas. «Hoy hemos hecho muchísimas ocasiones, merecimos más», ha insistido, y ha recalcado que el punto es bueno: «Nos fortalece». «Ahora tenemos un partido muy importante en casa, contra el Alavés», ha concluido.

Copete: «Se ha puesto difícil, pero el equipo ha insistido»

«Es un punto en un campo complicado», ha destacado Copete tras el partido en Sevilla. «Se ha puesto difícil, pero el equipo ha insistido y ha trabajado, y al final se ha sacado un empate», ha asegurado el central.

«En la segunda parte se trataba de insitir, hacer ocasiones para intentar puntuar», ha explicado el de Écija, que también ha resaltado la importancia de los cambios: «Han sido importantes, han servido, nos han dado mucho dinamismo y muestra el compromiso de todos. Dice mucho de la plantilla».

«Tenemos una buena puntuación», ha admitido con respecto a las opciones de luchar por Europa, «pero aún queda mucho, queda lo más difícil», ha señalado rebajando cualquier tipo de euforia y añadiendo la importancia del próximo encuentro ante el Alavés: «Es un partido muy difícil, habrá que salir con todo».