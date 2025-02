Sevilla-Real Mallorca: Oportunidad para dar el salto

Como si el tiempo se hubiera detenido al finalizar 2024 y el 2025 no hubiese contado hasta la fecha, el Real Mallorca vuelve a tener en su mano el asalto a la sexta posición de la Liga, aquella que da acceso a disputar una competición europea, ocurra lo que ocurra con la plaza extra que conseguirá España. La derrota del Rayo Vallecano ante el Villarreal deja en manos de los de Jagoba Arrasate volver a colocarse como máximo aspirante a la Europa o Conference League. Pero para ello deberá derrotar a domicilio a un Sevilla (21:00 horas/IB3) que ha dejado atrás sus males y que persigue el mismo objetivo que los bermellones.

El famoso «carne o pescado» al que el técnico del Mallorca hizo referencia al ser cuestionado hace ya tiempo sobre si el equipo estaba preparado para el reto de ir a Europa o si solo la permanencia cobra importancia en días como hoy. «Tenemos que dar el callo para seguir en estas posiciones», apuntó ayer en rueda de prensa. Rota la maldición sin ganar, es hora de meter la directa. Y lograr una victoria en estadios como el Ramón Sánchez Pizjuán puede significar un antes y un después.

Si los bermellones suman los tres puntos esta noche conseguirán dos cosas. La primera es que tendrán la permanencia a apenas un partido de distancia, un objetivo que prácticamente está hecho y que se logrará con el paso de las semanas. Y la segunda es que demostrarán a todo el grueso de equipos de la Liga que pelean por las plazas europeas que el Mallorca va muy en serio.

El último triunfo ante Las Palmas mostró lo que puede dar de sí la plantilla en ataque, pero también que cuenta con un déficit importante en su propia área. No dejan la portería a cero desde Getafe, el pasado mes de diciembre, y cuentan con una de las peores diferencias entre goles anotados y encajados de la zona media de la tabla. El triunfo o el empate —que no sería un mal resultado visto lo visto esta jornada— en el Pizjuán no se puede entender sin volver a proteger su portería.

Para todo ello, Arrasate medita repetir el once que tan buen resultado le dio hace una semana. Las bajas de Morlanes y Samu, a los que se espera con los brazos abiertos en el próximo compromiso en casa frente al Alavés, dejan poco margen de maniobra al de Berriatua.

Uno de los posibles cambios, de cara a reforzar la medular, sería dar entrada a Antonio Sánchez en el once, aunque entonces uno de los sacrificados serían Asano o Robert Navarro, ambos con un papel muy destacado en la victoria frente al conjunto pío-pío. Arriba, la presencia de Muriqi, que de nuevo vuelve a infundir miedo, está más que garantizada por delante de Larin.

Por su parte, el Sevilla de Xavier García Pimienta busca enlazar por primera vez dos victorias esta temporada. Tras la contundente goleada del pasado domingo en el campo del colista Valladolid (0-4), el equipo que entrena Xavi García Pimienta ha empezado a dejar de mirar hacia abajo y se plantea otras cotas, pues llega a la cita con 31 puntos, tres menos que el Mallorca, que empezó esta semana como séptimo de una clasificación muy apretada. García Pimienta seguirá sin contar con los tres lesionados desde hace semanas: Tanguy Nianzou, Sambi Lokonga y Akor Adams.

